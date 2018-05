FNsP F. D. Roosevelta je Nemocnicou citlivou k opusteným deťom

Toto označenie môže používať vďaka tomu, že od júna 2016 realizuje projekt Kufríky pre Kukulíkov a od januára tohto roku zasa projekt Dominiky pre Kukulíkov.

Banská Bystrica 23. mája (TASR) – Už aj Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici je označená ako Nemocnica citlivá k opusteným deťom. Toto označenie môže používať vďaka tomu, že od júna 2016 realizuje projekt Kufríky pre Kukulíkov a od januára tohto roku zasa projekt Dominiky pre Kukulíkov. TASR o tom informovala Ružena Maťašeje, hovorkyňa nemocnice.



"Som rada, že téma opustených detí v poslednom období stále viac a viac rezonuje v povedomí spoločnosti. Neonatologická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity Rooseveltovej nemocnice sa prostredníctvom spolupráce so združením Návrat veľmi rada podieľa na zmierňovaní dôsledkov nepriaznivého štartu do života opustených novorodencov," uviedla Jana Nikolínyová, prednostka kliniky.



V nemocnici sa v tejto súvislosti v stredu uskutočnil seminár pod názvom Narodení do samoty, určený pre lekárov a zdravotné sestry. Práve oni sú prví ľudia, ktorí sú v kontakte s dieťaťom po strate pôvodnej rodičovskej osoby. Výskumy mozgu posledných desaťročí údajne preukázali, že závažná nepriaznivá udalosť z raného detstva, ako napríklad opustenie dieťaťa, spôsobuje škodlivé zmeny na jeho mozgu. Preto je dôležité včas a odborne samotu dieťaťa ukončiť a pomôcť mu tento kritický čas prečkať.