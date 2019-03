Vysokoškoláci predstavujú svoje dizajny na výstave o životnom štýle

Tohtoročné Fórum dizajnu nadväzuje na predošlé ročníky podujatia, ktoré založili a neskôr rozvíjali Katarína Hubová, Ivan Čobej a Adriena Pekárová.

Nitra 7. marca (TASR) – Práce študentov šiestich vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky predstavuje 22. ročník výstavy Fórum dizajnu na nitrianskom výstavisku. Výstava je súčasťou veľtrhu Nábytok a Bývanie 2019, ktorého nosnou témou je v tomto roku vplyv životného štýlu na bývanie. Veľtrh potrvá do 10. marca.



Usporiadateľom Fóra dizajnu je Slovenské centrum dizajnu. „Sme vedecká výskumná platforma pre dizajn. Na tejto výstave predstavujeme našu spoluprácu so šiestimi školami zo Slovenska a z Českej republiky. Komunikáciu a prepojenie medzi školami a profesionálnymi výrobcami považujeme za veľmi dôležité,“ povedala kurátorka výstavy Zuzana Duchová. Spolu s kolegom Petrom Líškom pripravila expozíciu, ktorej súčasťou sú staré nábytky z odpadu a rôznych vyhodených vecí. „Expozícia má symbolizovať istú kontinuitu dizajnu ako odboru, je to jedna z platforiem, ako prepájať minulosť s budúcnosťou, potenciálnych dizajnérov s profesionálnymi i s verejnosťou,“ uviedla Duchová.



Tohtoročné Fórum dizajnu nadväzuje na predošlé ročníky podujatia, ktoré založili a neskôr rozvíjali Katarína Hubová, Ivan Čobej a Adriena Pekárová. Fórum dizajnu 2019 je výlučne študentským fórom, na ktorom sa svojimi kolekciami prezentujú vysoké školy venujúce sa výučbe v oblasti tvorby nábytku a interiérového dizajnu. „Inovatívne nápady študentov môžu ponúknuť inšpirácie profesionálom,“ poznamenala Duchová.



Na výstavisku v Nitre sa prezentujú Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita (TU) vo Zvolene a Technická univerzita v Košiciach. Na výstave participuje aj česká Mendelova Univerzita v Brne, významné zastúpenie majú aj práce študentov Univerzity Tomáša Baťu (UTB) v Zlíne.



UTB a TU Zvolen boli v minulom roku partnermi medzinárodne úspešného projektu Made in Paper, ktorý môžu návštevníci vidieť aj v Nitre. Predstavuje koncepčný experiment v dizajne papierového mobiliára, ktorého téma bola zameraná na použitie papiera ako nosného konštrukčného materiálu a zároveň aj ako špecifického výrazového prvku. Tvorivá aktivita vyústila do kolekcie viac ako dvadsiatky produktov a do série piatich výstav v štyroch európskych krajinách.