Fotografia pod borovicou v Bešeňovej je povinnou jazdou pre zaľúbencov

Bešeňová 25. apríla (TASR) – Nevšednú prírodnú kulisu pre romantické fotografie ponúka osamotená borovica na lúke nad obcou Bešeňová. Strom pre jeho krásu vyhľadávajú nielen turisti, fotografi či filmári, ale najmä mladomanželia. Pod liptovskou borovicou sa v posledných rokoch nechali zvečniť mnohé zamilované páry.



Podľa starostu Bešeňovej Martina Barana borovica vyrástla osamotene na horizonte, a práve to ju robí neobyčajnou. Vplyvy prostredia a počasia spôsobili, že vyzerá ako ošľahaná vetrom. Atmosféru miesta dotvára výhľad na okolitú liptovskú prírodu, hory i lúky. Aj v obci si všimli veľký záujem turistov o návštevu miesta, kde rastie. Najmä zo strany mladých ľudí. „Počasie a vietor usmernili rast konárov do krásnej podoby. Práve tým je táto borovica jedinečná. Iné borovice majú bežný vzrast, táto je roztiahnutá do bokov ako v prérii. Vzniklo tu množstvo pekných fotografií,“ priblížil Baran pre TASR.



Pred časom sa borovica stala jedným z hlavných prvkov vo videoklipe k piesni slovenskej speváčky Simy Martausovej. Filmár a rodák z Liptova Jakub Krška hovorí, že mimoriadny je najmä jej tvar. „Keď sme pripravovali nový klip, hovoril som si, že táto borovica by sa tam hodila. Vyzerá ako malý bonsaj, len vo väčšom meradle. Stala sa jedným z dominantných prvkov v klipe. Toto miesto rozpráva svoj vlastný príbeh, čo je pre nás filmárov zaujímavé,“ povedal.



Doplnil, že nakrúcanie záberov ide samé od seba, keď je dobrý motív. Borovica je podľa neho symbolom sily, duševného aj prírodného bohatstva. „Bola pre nás inšpiráciou, o ktorú sme sa mohli oprieť. Veľmi dobre vyzeral nielen celkový záber na strom, ale aj detaily,“ priblížil filmár.



Turisti či fotografi sa k borovici dostanú aj autom, vedie k nej cesta. Lokalitu z času na čas zatraktívni aj drevená hojdačka na lane, na ktorej môžu nevesty pózovať v svadobných šatách. Hojdačku však pred časom niekto odrezal. Podľa starostu kolujú v súvislosti s ňou dva typy názorov. „Niektorí sú veľmi radi, keď tam tá hojdačka je. Občas ju tam zavesia. Potom je druhý názor, že sa takto borovica zničí. Ochrancovia z radu ľudí ju potom odrežú,“ uzavrel Baran.