Fotografie Evy Jonisovej sú o ceste lásky i ceste krížovej

Z výstavy "Ecce Eva". Foto: Eva Jonisová

Výstava potrvá: od 5. 3. 2019 do 2. 4. 2019

Po - Pia: 9:00 - 19:00



Bratislava/Trnava 1. marca (TERAZ.SK) - Mladá autorka Eva Jonisová predstaví verejnosti sériu fotografií inscenovaného portrétu a sociálneho dokumentu. V priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave môžete už 5. marca nahliadnuť do autorkinho vnútorného sveta, jej prežívania, hľadania identity cez portréty až po dokumentárne zábery krížovej cesty.hovorí kurátorka výstavy Petra Cepková.Niekedy to začína veľkými a silnými témami (ako je tomu v Evinej „Krížovej ceste“), cez introspektívne skúmanie vlastnej duše vo vzťahu k rodičom v časovej sérii, inokedy je to hľadanie samého seba cez úžasnú a obdivuhodnú oddanosť bytostí plných súcitu v projekte, a vyvrcholí to postmoderným naratívnym hľadaním vlastnej identity, ktoré sa opäť oblúkom vracia k téme rodiny v Evinej diplomovej práci s názvom „Portrét / Mediálna identita človeka,“ uvádza kurátorka.približuje.Samotný názov Ecce Eva sa prenáša do viacerých významov. Podľa kurátorky, uzatvára Petra Cepková.