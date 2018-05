Fotopasce v Bánovciach usvedčili 18 zakladateľov čiernych skládok

Radnica v tejto súvislosti vyzýva obyvateľov, aby chránili svoje životné prostredie a neumožňovali páchanie tejto protiprávnej činnosti.

Bánovce nad Bebravou 24. mája (TASR) - Fotopasce, ktoré umiestnili zamestnanci vo vytypovaných lokalitách Bánoviec nad Bebravou, usvedčili za približne polroka 18 zakladateľov čiernych skládok odpadu. Vyplýva to zo štatistiky tamojšej mestskej polície, o ktorej informoval hovorca mesta Miroslav Schlesinger.



Fotopasce majú podľa radnice prispieť k eliminácii vzniku nelegálnych skládok odpadu. "Zamestnanci mesta ich od novembra 2017 priebežne umiestňujú vo vytypovaných lokalitách mesta, kde tento problém evidovali najčastejšie," uviedol Schlesinger.



Všetkých páchateľov, ktorých fotopasce usvedčili, riešili podľa neho mestskí policajti v blokovom konaní. "Mestská polícia však upozorňuje, že tento druh priestupku je možné riešiť aj v správnom konaní. V takomto prípade, v zmysle zákona o odpadoch, môže byť páchateľovi priestupku uložená pokuta až do výšky 1500 eur," zdôraznil.



Radnica v tejto súvislosti vyzýva obyvateľov, aby chránili svoje životné prostredie a neumožňovali páchanie tejto protiprávnej činnosti. "Každý takýto prípad možno oznámiť aj anonymne na čísle 159. Oznámením takéhoto skutku sa predchádza aj množeniu ďalších nelegálnych skládok. V tejto súvislosti tiež vyzývame občanov, aby nevyhadzovali zvyšky jedál z okien. A to platí aj o vylievaní vody. Tento doslova absurdný jav je možné pozorovať v rôznych lokalitách mesta vždy v čase stolovania," dodal Schlesinger.