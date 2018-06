Galandiu v Galante začnú opravovať z mestských prostriedkov

Rozhodli o tom poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok 28. júna.

Galanta 29. júna (TASR) – Mesto Galanta bude financovať opravy na termálnom kúpalisku Galandia z vlastných peňazí. Sumu zhruba 1,2 milióna eur na tento účel prevedie na účet mestskej spoločnosti Galandia, s.r.o. zo svojich kapitálových prostriedkov. Rozhodli o tom poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok 28. júna. Dokážu tak urýchliť rekonštrukciu Galandie, ktorá musí byť ukončená v závere roka 2019. Inak bude musieť samospráva vrátiť 4,1 milióna eur, ktoré získala z európskych fondov na jej výstavbu.



"Ak by sme sa nerozhodli pre presun prostriedkov, museli by sme žiadať o úver, čo by výrazne spomalilo celý proces opravy a to si už nemôžeme z časového hľadiska dovoliť,“ konštatoval v piatok viceprimátor a konateľ Galandie Zsolt Takáč.



Pôžičke sa samospráva však predsa len nevyhne. Bude ale na iný účel. Vykryje dieru v kapitálovom rozpočte po presunutých peniazoch. Potrebné sú podľa Takáča na bežné opravy a údržbu mestského majetku.



"Prostriedky na účet Galandie by mali prísť do 15. júla. Následne sa môžeme pustiť do práce," uviedol Takáč. Určite sa začne s opravou tobogánov a začne sa výberové konanie na dodávateľa projektovej dokumentácie na opravu objektu. Podľa viceprimátora tento poslanecký návrh urýchlil postup o sedem až osem mesiacov.



Vodný svet Galandia zatvorili pred tromi rokmi po zistení, že sa môže zrútiť strecha nad vnútorným bazénom, ktorý je podmáčaný a tobogány sú nebezpečné. Nasledovali posudky, ktoré hľadali vinníka tohto stavu.



Kúpalisko otvorili v roku 2007 a bolo veľmi vyhľadávaným pre kvalitu termálnej vody a poskytované služby. Tržby sa v prvých rokoch pohybovali na úrovni 900.000 eur. Celková výstavba vyšla na osem miliónov eur.