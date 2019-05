Galanta hostila krajskú súťaž v hasičskom športe

Súťaž sa konala v Galante už sedemnástykrát a zúčastnilo sa jej šesť družstiev z Trnavského kraja.

Galanta 18. mája (TASR) – V Galante sa 16. mája uskutočnil 23. ročník krajskej súťaže v hasičskom športe. Hasiči súťažili v štyroch disciplínach – vo výstupe do štvrtého podlažia cvičnej veže, v behu na sto metrov cez prekážky, v štafete (4 x 100 metrov) a v požiarnom útoku. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 51 súťažiacich z radov profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Informovala o tom Júlia Kedrová z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.



„Víťazmi sa stalo družstvo z okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Trnave, na druhom mieste skončilo družstvo z OR HaZZ v Piešťanoch, tretie miesto obsadilo družstvo z OR HaZZ v Senici, na štvrtom mieste skončilo družstvo z OR HaZZ v Galante, piate skončilo družstvo z OR HaZZ v Skalici a na šiestom mieste sa umiestnilo družstvo z OR HaZZ v Dunajskej Strede," dodala Kedrová.



V dvojboji jednotlivcov zvíťazil Jaroslav Chalány z OR HaZZ v Trnave s celkovým časom 37,44 sekundy, na druhom mieste sa umiestnil Peter Baša z OR HaZZ v Trnave s celkovým časom 40,92 sekundy a na treťom mieste Eduard Glemba z OR HaZZ v Trnave s časom 45 sekúnd.