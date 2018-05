Krajské kolo súťaže v hasičskom športe v Galante ovládli Trnavčania

Hasiči súťažili v štyroch disciplínach - výstup do štvrtého podlažia cvičnej veže, beh na 100 m cez prekážky, štafeta 4 x 100 m a požiarny útok.

Galanta 18. mája (TASR) – Krajská súťaž Trnavského kraja v hasičskom športe má za sebou 22. ročník, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok (17.5.) v Galante. TASR o ňom informovala odborná inšpektorka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Júlia Kedrová.



Hasiči súťažili v štyroch disciplínach - výstup do štvrtého podlažia cvičnej veže, beh na 100 m cez prekážky, štafeta 4 x 100 m a požiarny útok. Súťaže sa zúčastnilo šesť družstiev z Trnavského kraja.



Víťazom sa stalo družstvo z Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Trnave, na druhom mieste skončilo družstvo z Piešťan, tretiu pozíciu obsadili hasiči zo Senice. Na ďalších priečkach skončili súťažiaci z Galanty, Skalice a Dunajskej Stredy.



V dvojboji jednotlivcov zvíťazil Jakub Pavelka zo Senice, striebro získal Jaroslav Chalány z Trnavy a na treťom mieste skončil ďalší hasič zo Senice Michal Velický. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 57 súťažiacich z radov profesionálnych a dobrovoľných hasičov.



Súťaž sa konala v Galante už po šestnásty raz. „Primátor mesta Galanta Peter Paška udelil ďakovný list riaditeľovi KR HaZZ v Trnave Vojtechovi Valkovičovi a riaditeľovi OR HaZZ v Galante Zoltánovi Tánczosovi pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o meste Galante a 15. výročia založenia Hasičského a záchranného zboru," doplnila Kedrová.