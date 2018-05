Galantskú nemocnicu ocenili za liečbu pacientov s mozgovou príhodou

Spolu s galantskou nemocnicou diamantové ocenenie získala v rámci siete Svet zdravia aj nemocnica vo Vranove nad Topľou.

Galanta 24. mája (TASR) – Neurologické oddelenie nemocnice Sveta zdravia v Galante získalo medzinárodné ocenenie ESO Angels Awards za starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Udelila mu ho Európska organizácia pre liečbu cievnych mozgových príhod, pričom neurológiu galantskej nemocnice zaradila spolu s niekoľkými ďalšími na najvyššiu úroveň.



"Sme vďační za toto ocenenie a je to pre nás určite veľká satisfakcia. Celý náš asi 30-členný tím vytrvalo pracuje a snaží sa starať o pacientov a liečiť ich najlepšie, ako je to možné," uviedol Oto Petrík, primár neurologického oddelenia galantskej nemocnice.



Medzinárodná organizácia ESO napríklad sledovala, koľko percent pacientov bolo liečených rekanalizáciou do 45 minút od príchodu do nemocnice, pričom takýchto pacientov musí byť minimálne polovica, aby mohla nemocnica získať diamantové ocenenie. Zaznamenávané bolo i to, či pacienti s podozrením na cievnu mozgovú príhodu podstúpili CT či MR vyšetrenie, alebo koľko z nich nemocnica liečila pomocou trombolýzy.



Organizácia ESO pritom hodnotila prvý kvartál tohto roku. Spolu s galantskou nemocnicou diamantové ocenenie získala v rámci siete Svet zdravia aj nemocnica vo Vranove nad Topľou. Diamantovú cenu udelili i ďalším štyrom nemocniciam na Slovensku, dvom v Českej republike, nemocnici v Poľsku, Ukrajine, Portugalsku a Egypte.