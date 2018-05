Galéria Jána Kulicha vo Z. Slatine ponúka cyklus diel Z našich dejín

Ide v poradí o štvrtý výstavný celok zostavený z diel sochára Jána Kulicha.

Zvolenská Slatina 20. mája (TASR) - Cyklus diel nazvaný Z našich dejín bude počas nastávajúcej letnej sezóny sprevádzať návštevníkov Galérie Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Ide v poradí o štvrtý výstavný celok zostavený z diel sochára Jána Kulicha.



Ako TASR informovali zástupcovia galérie, Kulich ako jeden z mála umelcov v slovenskom výtvarnom umení vystaval z odkazu dejín pozoruhodnú stavbu vo všetkých významných a podstatných horizontoch. "Do týchto horizontov národných dejín vstupoval ako dôverný znalec, s očarením a nadšením, ale aj so zodpovednosťou," píše sa v správe k novej expozícii.



Súčasnú výstavu organizátori zostavili z niekoľkých dejinných období - obdobie Veľkej Moravy, osvietenstva, revolučných rokov meruôsmych, vzniku Československej republiky a motívov z čias povstania a oslobodenia od nacizmu.



Výstava potrvá do 28. októbra 2018. Otváracie hodiny v galérii sú štvrtok až nedeľa, od 10.00 do 18.00 h. Okrem samotnej výstavy ponúka galéria pre deti aj zaujímavé hry, Hru na detektíva a Hľadanie pokladu.