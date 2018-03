Galéria Trafačka v Nitre sa pripojí k akcii Káva za báseň

Poetický deň sa bude aj v Trafačke, tak ako v iných kaviarňach, konať 21. marca. Básnici budú môcť v galerijnej kaviarni vymieňať svoje verše za kávu od 11. do 15. hodiny.

Nitra 19. marca (TASR) - Nitrianska fotogaléria Trafačka sa aj v tomto roku zapojí do akcie Svetový deň poézie. Ten sa pod názvom Poetry Day koná v rôznych kaviarňach po celom svete 21. marca. "Je to príležitosť, keď v sebe môžete prebudiť svojho vnútorného básnika, nechať sa inšpirovať, napísať báseň a zaplatiť ňou za kávu," vysvetlil František Kolář z Trafačky.



Poetický deň sa bude aj v Trafačke, tak ako v iných kaviarňach, konať 21. marca. Básnici budú môcť v galerijnej kaviarni vymieňať svoje verše za kávu od 11. do 15. hodiny. "Stačí sa pohodlne usadiť, objednať si kávu, vypýtať si od čašníčky pero a papier a pri odchode zaplatiť svojou vlastnou básňou," vysvetlil Kolář.



Ako doplnil, Svetový deň poézie bol v roku 1999 vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO. Jeho účelom je propagovanie, čítanie, písanie a publikovanie poézie po celom svete. "V niektorých svetových krajinách sa oslavuje Deň poézie 15. októbra na počesť narodenia rímskeho básnika Vergília," dodal Kolář.