Galéria umelcov Spiša pripravila nový výstavno-edukačný projekt

Spišská Nová Ves 3. januára (TASR) - Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravila pre svojich návštevníkov premiérový výstavno-edukačný projekt pod názvom Puzzle. Ten sprístupňuje akvizície galérie z rokov 2012 – 2016 netradičnou formou a interaktívnymi nástrojmi. "Projekt sa zameriava na súčasnú výtvarnú scénu. Vybraní autori a ich zastúpenie v zbierkovom fonde poukazujú na východiskovú orientáciu galérie, a to získavať diela aj východoslovenských umelcov," priblížila autorka projektu Kamila Paceková, ktorá je zároveň kurátorkou zbierky galérie.



Návštevník výstavy priamo pracuje s vybranou akvizíciou formou interaktívnej hry. Konfrontáciou s dielom sa tak oboznamuje s technologickými postupmi a spôsobom, akým dielo autor realizuje. Projekt je reflexiou systematickej odbornej činnosti s cieľom prehodnotiť zbierkový fond inovatívnym výstavným prístupom, umožňujúcim interakciu s čo najväčším počtom návštevníkov rôznych vekových kategórií.



Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a v priestoroch Galérie umelcov Spiša bude inštalovaná do konca marca. "Projekt Puzzle je jedinečný svojím spracovaním, sprístupňuje verejnosti nové akvizície s interaktívnymi presahmi a ponúka bohatý edukačný program. Výstava interpretuje vybrané diela od 21 autorov, ktoré boli do zbierkového fondu nadobudnuté za posledných päť rokov," upozornila Paceková s tým, že od roku 2012 galéria získala až 251 zbierkových predmetov od 60 umelcov. Prezentácia diel prepojená s edukáciou živým spôsobom podľa nej učí návštevníkov, ako vnímať súčasné umenie a pochopiť uvažovanie umelca pri realizácii diela.