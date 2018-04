Galéria umelcov Spiša pripravila výstavy 3v1

Návštevníkom Galérie umelcov Spiša sa predstaví aj americká fotografka iránskeho pôvodu Soody Alipur Sharifi svojou putovnou výstavou Maxiatúry / Moslimské tínedžerky.

Spišská Nová Ves 1. apríla (TASR) – Pod názvom 3v1 sprístupnia v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi vo štvrtok 5. apríla tri výstavy. Ako informovala riaditeľka galérie Lucia Benická, diváci si ich môžu prísť pozrieť do 1. júla. Na jednom mieste môžu konfrontovať tvorbu nielen viacerých autorov, ale aj umeleckých štýlov.



Výstava Bienále maľby VI. ? s podtitulom Abstrakcia / Metóda a metafora predstavuje tvorbu siedmich mladých umelcov, ktorí sa venujú maľbe, abstrakcii a analýze abstraktnej maľby. Ich maľba je ovplyvnená konceptuálnym umením, resp. nejakou jeho formou, rovnako je na ich tvorbe badať vplyv výsledkov digitálnych technológií. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.



Koncepcia výstavy Biedermeier C + S je založená na konfrontácii predmetov z obdobia biedermeieru s dielami 11 súčasných umelcov voľného spolku C+S, inšpirovanými rôznymi aspektmi tohto obdobia. Vystavené artefakty pochádzajú z dvoch východoslovenských zbierkotvorných inštitúcií – Šarišskej galérie v Prešove a Krajského múzea v Prešove, ako aj z viacerých východoslovenských súkromných zbierok a majetkov. Výstava je realizovaná v rámci cyklu TÉMA, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.



Návštevníkom Galérie umelcov Spiša sa predstaví aj americká fotografka iránskeho pôvodu Soody Alipur Sharifi svojou putovnou výstavou Maxiatúry / Moslimské tínedžerky. Dokument o moslimskej mládeži reflektuje modernú dobu v konzervatívnom svete. Maxiatúry zasahujú súčasnými obrazmi do tradičných miniatúrnych perzských malieb.



"Snažím sa zdôrazniť fiktívne pozadie každej scény tak, aby sa fotografie napriek manipulácii stávali realistickými. Vyberám a tvorím rôzne scenáre, v ktorých zdôrazňujem napätie medzi verejným a súkromným: popieram médiami bežne prezentované islamské stereotypy a zneisťujem moslimské ponímanie toho, čo má byť správne. Používam fiktívne a dokumentárne stratégie tak, aby fotografie balansovali medzi realitou a fikciou," povedala o svojej tvorbe rodáčka z Iránu Sharifi, ktorá žije a pracuje v texaskom meste Houston v USA.