V Galovanoch zachránili cez vojnu dve židovské rodiny

Galovany 12. januára (TASR) – Ocenenie Spravodliví medzi národmi za záchranu Židov počas druhej svetovej vojny je len jedným z množstva dôkazov o dobrosrdečnosti obyvateľov liptovskej obce Galovany. Snahu pomáhať odzrkadľuje aj nezvyklá angažovanosť domácich. Veď nie náhodou je každý dvanásty človek v dedine dobrovoľný hasič.Mimoriadnu ľudskosť a solidárnosť prejavili domáci najmä počas náročných vojnových rokov 1944 a 1945. V obci vtedy pomohli zachrániť dve židovské rodiny.priblížil TASR starosta Miroslav Kubáň.V tejto malebnej dedinke s rozlohou necelých 13 kilometrov štvorcových momentálne žije 306 obyvateľov. I keď prvá zmienka o Galovanoch bola z roku 1297, štatút obce získali až o viac ako 650 rokov neskôr. Dovtedy boli osadou. Tretinu územia tvorí vodná plocha, kataster je súčasťou Liptovskej Mary. Práve bezprostredná blízkosť vodného diela je jedným z možných dôvodov, prečo je v obci tak mimoriadne obľúbený 26-členný dobrovoľný hasičský zbor.Motiváciou pre členov je najmä pomoc ľuďom, no s obľubou sa zúčastňujú aj súťaží, na ktorých podľa slov hasiča Adriána Kubáňa podávajú dobré výkony.povedal.Svoju zanietenosť ukázali miestni dobrovoľní hasiči pri posledných povodniach, keď zachránili záhradnú chatku jednej z miestnych rodín.uviedol mladý hasič.Zbrojnica, v ktorej hasiči uskladňujú svoju techniku od svojho vzniku, neprešla výraznejšou prestavbou. Zmeniť sa to má už v najbližšom období, keďže sa obci podarilo získať dotáciu na jej prestavbu. Pribudnúť by mali šatne, úpravou by okrem vonkajšieho vzhľadu mala prejsť technická miestnosť.Okrem dobrovoľného hasičského zboru, fungujúceho od roku 1952, má v obci aktívnu zložku aj 36-členná Jednota dôchodcov Slovenska, Červený kríž, miestna organizácia Galovany či urbárske spoločenstvo. Vo fašiangovom období robí Červený kríž spolu s hasičmi fašiangový sprievod obcou. Ten vrcholí zábavou v tamojšom kultúrnom dome. V lete obec pravidelne organizuje aj športový deň, ktorý má byť obohatením kultúrneho diania v Galovanoch počas prázdninových mesiacov.Zbierka stabilných motorov predvojnovej a povojnovej strojárenskej éry v Československu zaujme nielen milovníkov historickej techniky, ale i laikov. Vlastní ju dlhoročný zberateľ Zdeno Devečka z liptovskej obce Galovany, ktorý o svojej záľube hovorí ako o mimoriadne časovo náročnej. Jeden exponát reparuje v závislosti od podmienok aj celý rok.Najstarší exponát v zbierke je benzínová Slávia od bratov Paříkových z roku 1922 s výkonom štyri konské sily. Okrem toho zberateľ vlastní aj dve dieselové Slávie z roku 1946 či motor na benzínový pohon z roku 1923 od jedného z najvychýrenejších výrobcov Ignáca Lorenza. Ďalšie z vystavených stabilných motorov pochádzajú od výrobcov Wichterle a Kovářík či Sendling. Aktuálne sa v zbierke nachádza dovedna desať kusov tejto techniky.Svoju záľubu začal Devečka rozvíjať pred 15 rokmi.priblížil pre TASR.Renovácii podľa jeho slov predchádza náročný proces. Ešte pred opravou je potrebné naštudovať si históriu i technológiu stroja. O prezentáciu stabilných motorov je záujem, zberateľ ročne navštívi viacero výstav. Historické motorčeky predstavil okrem Liptovského Mikuláša či Ružomberka napríklad aj v Piešťanoch a ďalších mestách. Zberateľov cieľ je ukázať ľuďom, že takáto stará technika ešte stále existuje a teší sa funkčnosti v plnej kráse.Stabilné motory slúžili na pohon transmisií v továrňach, mlynov, šrotárov, cirkulárok a čerpadiel. Uľahčovali prácu továrnikom, hospodárom, až kým ich nevyradili elektromotory z ich menšou váhou, veľkosťou, úspornosťou a rýchlou nasaditeľnosťou do prevádzky.Hoci na kanalizáciu v obci Galovany čakajú už vyše 25 rokov, doposiaľ ju má len tretina obyvateľov. Minulý rok sa podarilo vybudovať približne 260 metrov dlhý úsek, zvyšok budú musieť dorobiť po častiach. Podľa tamojšieho starostu Miroslava Kubáňa dokážu z malého rozpočtu financovať len najnutnejšie veci. Cieľom na najbližšie obdobie je obnova kultúrneho domu, ktorý postavili ešte v roku 1953, no do dnešného dňa je v pôvodnom stave.povedal starosta pre TASR.Rekonštrukciu by podľa Kubáňa potreboval aj obecný kultúrny dom. Pred tromi rokmi na ňom za vlastné peniaze vymenili okná.dodal s tým, že v súčasnosti čakajú, ako skončí vyhodnotenie žiadosti o finančný príspevok na rekonštrukciu.Začiatkom roka, keď to poveternostné podmienky dovolia, začnú v Galovanoch rekonštruovať a modernizovať hasičskú zbrojnicu. Dotáciu vo výške 30.000 eur sa im podarilo získať z ministerstva vnútra. Z činnosti v rámci Miestnej akčnej skupiny Stredný Liptov opravia tento rok aj detské ihrisko v obci. Výška prostriedkov je takmer 12.000 eur.Výhodná poloha neďaleko Liptovského Mikuláša a Liptovskej Mary, ale i nové stavebné pozemky prilákali v minulom roku do obce nezvyčajný počet prisťahovalcov.uzavrel Kubáň.