GDPR zrušilo gratulácie jubilantom, mesto Trnava ponúka riešenie

Radnica sa rozhodla obrátiť priamo na Trnavčanov.

Trnava 5. mája (TASR) – V Trnave, rovnako ako v mnohých mestách a obciach, bolo dlhé desaťročia zvykom, že jubilantom vo vyššom veku prišli zablahoželať zástupcovia mesta priamo do ich domovov. No nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov - GDPR neumožňuje samosprávam sledovať blížiace sa životné jubileá obyvateľov. Preto sa radnica rozhodla obrátiť priamo na Trnavčanov.



"Ak majú v rodine seniora, ktorý bude oslavovať 90, 95, 100, alebo i viac rokov a vedia, že by ho takáto návšteva z radnice potešila, môžu napísať na radnicu," informovala Veronika Majtánová z úseku komunikácie na mestskom úrade. Pracovníčka protokolu z kancelárie primátora potom zabezpečí stretnutie u jubilanta. "Delegácia z mesta, samozrejme, nepríde s prázdnymi rukami. Jubilantov, ako bolo doteraz zvykom, potešíme darčekovým košom, kyticou a zápisom do pamätnej knihy mesta," doplnila Majtánová.