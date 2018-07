Generálny pardon, ktorý vyhlásili vodárne v Galante, sa predlžuje

Vodárne tak umožňujú neoprávneným odberateľom pitnej vody a producentom odpadových vôd, ktorí nemali k 1. aprílu uzatvorený zmluvný vzťah so ZsVS, legalizáciu svojho neoprávneného pripojenia.

Galanta 10. júla (TASR) – Generálny pardon, ktorý vyhlásila Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS), sa predlžuje do 31. augusta. Najväčší záujem bol zatiaľ v okrese Galanta. Generálny pardon, ktorý môžu využiť aj obyvatelia z Galantského a Dunajskostredského okresu, bol od roku 2014 vyhlásený druhýkrát.



Ako uviedla Gabriela Pyteľová zo ZsVS, nakoľko v roku 2014 využilo túto možnosť 1076 žiadateľov, vodárne sa rozhodli generálny pardon opakovať. ZsVS tak umožňuje neoprávneným odberateľom pitnej vody a producentom odpadových vôd, ktorí nemali k 1. aprílu uzatvorený zmluvný vzťah so ZsVS, legalizáciu svojho neoprávneného pripojenia na verejný vodovod a/alebo verejnú kanalizáciu v rámci celej územnej pôsobnosti ZsVS do konca augusta.



Počas generálneho pardonu majú fyzické osoby a ostatní odberatelia a producenti možnosť si bez sankcií zlegalizovať svoje neoprávnené pripojenie. ZsVS si do konca predĺženého termínu neuplatní ani fakturáciu za náklady súvisiace s obhliadkou legalizovaného odberného miesta alebo miesta produkcie v zmysle svojho platného cenníka.



ZsVS upozorňuje na to, že s účinnosťou od 15. marca vznikla aj zákonná povinnosť vlastníkovi stavby alebo vlastníkovi pozemku pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.



Po ukončení vyhlásenej akcie bude ZsVS uplatňovať náhradu škody, zmluvnú pokutu a úhradu nákladov spojených so zisťovaním neoprávneného odberu či produkcie.