Generálny tajomník Rady Európy sa oboznámil so životom Rómov v SR

Spišský Hrhov 16. októbra (TASR) - Nepotrebujeme už prijímať špeciálnu legislatívu a nepotrebujeme obrovské dotačné schémy. Je potrebné použiť zdravý sedliacky rozum a dať Rómom vzdelanie a prácu. Skonštatoval to premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) počas utorňajšej návštevy Spišského Hrhova, ktorú absolvoval spolu s generálnym tajomníkom Rady Európy Thorbjörnom Jaglandom a splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom. Obec na Spiši je známa úspešnými projektmi integrácie Rómov.



"Musím oceniť, že starosta obce ukázal, že keď sa chce, tak sa to dá. Určite neexistuje univerzálny model, ktorý sa teraz automaticky dá preklopiť do všetkých obcí na Slovensku. V Spišskom Hrhove sa ukázalo, že tu tá robota je vidieť, nažívajú tu bez problémov Rómovia spolu s väčšinovým obyvateľstvom," uviedol Pellegrini.



Okrem angažovaných starostov, ktorí chcú s rómskou komunitou pracovať, je podľa neho potrebná i komunita, ktorá bude ochotná prijať pomoc. "Naši starostovia sa často stretnú akoby s nechuťou Rómov zmeniť svoj štýl života, preto musíme s nimi intenzívnejšie pracovať, aby sa chceli zmeniť. My už nepotrebujeme prijímať špeciálnu legislatívu a nepotrebujeme obrovské dotačné schémy, treba použiť zdravý sedliacky rozum. Treba dať Rómom vzdelanie a prácu. Keď zamestnáme len desať percent z nich, tak si myslím, že vnesú do komunity úplne iný spôsob života a tí ostatní sa im budú chcieť začať podobať. To je jediná cesta, násilím to nepôjde," zdôraznil premiér.



Počas návštevy obce si pozreli sociálne podniky – drevársku dielňu a pálenicu. Navštívili tiež múzeum hudobných nástrojov, základnú školu a pozreli si modelový dom v bývalej rómskej osade.



Jagland sa o Spišskom Hrhove dočítal v denníku New York Times. Ako však povedal, počul o ňom už dávno predtým. "Na vlastné oči som mal možnosť vidieť, že sa dajú robiť úžasné veci bez veľkého množstva financií, prostriedkov či nejakých iných možností, keď sa chce. Je to na ľuďoch. Myslím si, že toto môžeme použiť ako úžasný vzorový model a príklad pre ostatných. Kľúčom k úspechu je podľa mňa práca a vzdelanie," povedal Jagland.



Podľa Ravasza sú na Slovensku desiatky podobných obcí ako Spišsky Hrhov, ale sú aj desiatky takých, kde je tá situácia opačná. "Naša úloha je, aby sme čím viac obcí dostali na takúto alebo podobnú úroveň. Jeden jediný problém, o ktorom sme tu dnes počuli, je dochádzka rómskych detí do materskej školy. Je to potrebné veľmi rýchlo vyriešiť. Spolupracujem s premiérom, aby sme navrhli niekoľko opatrení, čím vieme ešte doplniť naše nástroje. Štát má vytvoriť podmienky k tomu, aby obce mohli byť úspešné a Spišský Hrhov je úspešná obec," povedal.



"Myslím si, že vôbec nie sme dokonalí a máme plány, kde chceme v týchto veciach pokračovať. Sú to veci, ktoré sú založené na nejakom zdravom rozume. Nikdy sme nerobili žiadne štúdie, že ako máme postupovať. Ukazovalo sa to prirodzene," skonštatoval starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký.



Ako dodal, práci s Rómami sa venujú 18 rokov. Po desiatich rokoch mal každý teplú vodu a legálne bývanie. Obec má v súčasnosti 1642 obyvateľov, z toho je asi 400 Rómov.