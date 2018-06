Gurmán Fest Bratislava 2018 otvára na tri dni svoje brány

Na svoje si prídu aj milovníci kávy a pečených dobrôt, festival bude patriť taktiež someliérom a baristom.

Bratislava 22. júna (TASR) – Gurmáni, teda milovníci jedla, nápojov a kvalitných surovín, si opäť prídu na svoje. V Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke sa od piatka do nedele (24.6.) koná v poradí desiaty ročník Gurmán Festu Bratislava. Ten okrem rôznych špecialít prináša aj program pre deti, oddychovú zónu či hudobné vystúpenia. Festival prináša aj niekoľko noviniek.



"Gurmán fest Bratislava je pre všetkých, ktorí majú radi pôžitok z jedla, nápojov, dbajú na kvalitné suroviny, chcú sa o gurmánstve viac dozvedieť. Iní prichádzajú, aby osobnosti gastronómie, ktoré poznajú z médií, stretli na jednom mieste a naživo ich uvideli pripravovať jedlo," približuje riaditeľ festivalu Radoslav Nackin.



Na pódiu sa aj tento rok predstavia viacerí kuchári. Svoje umenie predvedie napríklad aj Michal Konrád z reštaurácie Fou Zoo UFO, Šuhajíci pri panvici, Jozef Masarovič z UFO alebo Marián Filo z Chateau Čereňany. Na svoje si prídu aj milovníci kávy a pečených dobrôt, festival bude patriť taktiež someliérom a baristom.



Festival so sebou prináša aj niekoľko noviniek. Umelecky založení návštevníci môžu pookriať v ART zóne, kde nebude chýbať workshop aranžovania a fotenia jedla, hiphopový workshop či rozprávanie o hovoriacich knihách. Relax, ale aj aktívnu zábavu nájdu záujemcovia v Premium chillout zóne. Pre najmenších návštevníkov je pripravená detská zóna. Okrem iného sa budú môcť naučiť vyrábať mydielka alebo variť zo slaného cesta. Tento rok sa nezabúda ani na štvornohých miláčikov, pre ktorých je prichystaná ZooDom Dog Friendly zóna.



Festival bude v piatok otvorený od 14.00 do 22.00 h, v sobotu (23.6.) od 12.00 do 22.00 h a v nedeľu (24.6.) od 11.00 do 20.00 h. Bližšie informácie sú na webovej stránke www.gurmanfestbratislava.sk a na facebookovom profile.