Gymnázium v B. Bystrici hľadá absolventov, ktorým bije GAS-ácke srdce

Banská Bystrica 22. októbra (TASR) – Gymnázium Andreja Sládkoviča (GAS) v Banskej Bystrici, známe medzi ľuďmi skôr pod názvom "GAS" alebo "GAS-ko", hľadá svojich absolventov, každého, kto bol s ním spojený. V tomto školskom roku oslavuje sté výročie od svojho pomenovania po slovenskom štúrovskom básnikovi a pri tejto príležitosti chce vytvoriť akúsi pomyselnú reťaz ľudí, ktorým ešte stále bije to "GAS-ácke srdce" a nezabudli na svoju alma mater. Pre TASR to konštatovala riaditeľka školy Iveta Onušková.



Podľa nej už od minulého školského roka pripravujú sériu podujatí k oslavám storočnice, majú zriadený koordinačný výbor a celý program vyvrcholí 7. februára slávnostnou akadémiou.



"V novembri pripravujeme pre žiakov základných škôl akciu, byť na jeden deň GAS-ákom, aby si vyskúšali, aké je to byť naším študentom. Čaká na nich pútavý, edukačno-hravý program," uviedla Onušková.



Koncom novembra spoločne s banskobystrickým historikom Vladimírom Sklenkom chystajú vo foyeri školy výstavu venovanú jej histórii. O obsahovú náplň sa postaral historik, ostatné majú na starosti študenti. Budú lektormi a sprevádzať všetkých hostí i rovesníkov z iných škôl svojou minulosťou a pútavo rozprávať o škole, na ktorej študujú.



Aj "kabu", teda krst nováčikov ako za Sládkoviča, bude mať príchuť osláv storočnice. "Viac prezradiť nemôžem, tretiaci by sa na mňa nahnevali, lebo je to v ich rukách a prvákov by sme neprekvapili," poznamenala s úsmevom Onušková.



"Vo februári 2019 sa u nás uskutoční trh ľudových remesiel a tiež deň otvorených dverí. Oslavy vyvrcholia slávnostnou akadémiou 7. februára, doobeda pre študentov a poobede pre našich hostí a pozvaných absolventov," dodala riaditeľka GAS.



"GAS-ko" navštevovali známi hokejisti, ako Michal Handzuš, Vladimír Országh, Peter Budaj či speváčka Jana Kirschner.



"To sú mediálne známe mená, ale našimi absolventmi sú mnohí úspešní ľudia, ktorí nie sú až tak mediálne známi, napríklad ľudia zo sveta informačných technológií či z pedagogickej oblasti. Naši absolventi pôsobia v Česku či v krajinách Európskej únie a sú úspešní," zdôraznila Onušková, ktorá sama vyštudovala školu, na ktorej riaditeľuje.