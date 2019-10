HAJLOVAL PRE KÓREJČANKOU: Obvinila do polícia

Žilina 18. októbra (TASR) – Žilinskí policajti obvinili 31-ročného Jána C., ktorý v piatok na Daxnerovej ulici hajloval pred ženou kórejskej národnosti a anglicky jej nadával s rasovým podtónom. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Obvinený muž sa pristavil pri žene a začal ju slovne obťažovať. Snažil sa hovoriť lámanou angličtinou, ale veľmi mu to nešlo. Počas tohto slovného útoku 'zahajloval' pravou, vztýčenou rukou," uvádza polícia.



Ján C. je obvinený za prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. "Pri vyšetrovaní sa zohľadní, že Ján C. už bol za obdobný trestný čin právoplatne odsúdený," doplnila polícia.