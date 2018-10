Halás: Na skládke v Podunajských Biskupiciach končil aj odpad OLO

Halás spolu s občianskym združením Zdravá Bratislava, ktorého je členom, podali vo veci nelegálnej skládky v auguste trestné oznámenie.

Bratislava 10. októbra (TASR) – V prípade rozsiahlej nelegálnej skládky odpadu v bratislavských Podunajských Biskupiciach sú podľa kandidáta na starostu tejto mestskej časti Martina Halása vážne podozrenia, že na nej mohol skončiť aj odpad mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Vyhlásil to na stredajšej tlačovej konferencii. Jasné dôkazy, ktoré by to potvrdzovali, však neposkytol.



"Sú tu vážne podozrenia, že nejaká časť odpadu z OLO mohla skončiť na nelegálnej skládke. Vychádzame z toho, že tie kopce vznikli počas desiatich rokov. Jeden kopec sa zvýšil z dvoch metrov na výšku štvorposchodového domu," povedal Halás. Zároveň však priznal, že nechce vyhlasovať nepodložené podozrenia. "Je to skôr v rovine, spýtajme sa OLO, ako sa nakladá s odpadom Bratislavčanov," podotkol. Halás spolu s občianskym združením Zdravá Bratislava, ktorého je členom, podali vo veci nelegálnej skládky v auguste trestné oznámenie pre nekonanie orgánov štátnej správy a pre možné ohrozenie zdroja pitnej vody.



Firma OLO mala podľa kandidáta od roku 2016 zmluvu so spoločnosťou Vassal EKO, ktorá je práve s nelegálnou skládkou odpadu v Podunajských Biskupiciach spájaná. V tesnej blízkosti tejto skládky má totiž Vassal EKO svoj areál. V ňom realizuje dotrieďovanie papiera a plastov pre mestskú firmu OLO, keďže doteraz nemá povolenie spustiť svoju novú automatizovanú separačnú linku, ktorú postavila v priestoroch dotrieďovacieho závodu OLO.



Vozidlá OLO sa podľa Halása aj v týchto dňoch pohybujú okolo areálu Vassal EKO, blízko nelegálnej skládky. "Je tu vážne podozrenie, že OLO sa na tom mohlo spolupodieľať. Máme viacero otázok, ktoré sme im adresovali. Jedna z nich je, že ak sa to preukáže, či sa budú finančne spolupodieľať aj na likvidácii skládky," podotkol kandidát na starostu. Otázne podľa neho je, ako nakladá OLO so separovaným odpadom a kde takýto odpad spolu s komunálnym končí.



"Ak máme mestskú firmu, ktorá ma spaľovňu odpadu, a donedávna mala triediacu linku, prečo bola potreba zakontrahovať ďalšiu firmu, do ktorej sa veľká časť odpadov vozila? Prečo sa to nezhodnocovalo takpovediac doma?" pýta sa Halás. OLO podľa neho odmieta zodpovedať na tieto i ďalšie otázky.



Generálny riaditeľ OLO Branislav Cimerman v minulosti deklaroval, že komunálny odpad OLO nekončí na nelegálnej skládke. Odvoláva sa aj na systém GPS, ktorý zaznamenáva, kde vozidlá s odpadom jazdia. "My sme to náhodne kontrolovali a neprišli sme na to, že by odpad skončil na tej veľkej kope, ktorá je dnes zdrojom sváru," skonštatoval.



Vassal EKO odmieta akúkoľvek súvislosť jej podnikania s touto skládkou s tým, že táto environmentálna záťaž v ich susedstve tam bola skôr, ako vznikla ich firma. Okresný úrad Bratislava však tvrdí, že skládka vznikla až po začatí činnosti Vassal EKO v danej lokalite.