Halenárska a Hollého ulica v centre Trnavy zostanú jednosmerné

V roku 2008 sa pri spracúvaní generálneho plánu dopravy zistilo, že za 24 hodín po Hollého ulici prešlo až 4628 vozidiel, z ďalšieho sčítania v roku 2013 už vyšlo 5108 vozidiel za osem hodín.

Trnava 29. januára (TASR) – Ulice Halenárska a Hollého v centre Trnavy zostanú jednosmerné aj po ukončení ich rekonštrukcie. Napriek nevôli časti vodičov, ktorí boli zvyknutí si nimi krátiť cestu centrálnou časťou mesta a využívať parkovanie v blízkosti hlavného námestia, zostanú pre dopravu prejazdné iba smerom od City Areny. Mesto tak vyhovelo požiadavke dopravného inšpektorátu, ktorý dlhodobo upozorňoval na zhoršujúcu sa dopravnú situáciu v tejto lokalite. Pôvodne na nich plánovala radnica obojsmernú premávku.



V roku 2008 sa pri spracúvaní generálneho plánu dopravy zistilo, že za 24 hodín po Hollého ulici prešlo až 4628 vozidiel, z ďalšieho sčítania v roku 2013 už vyšlo 5108 vozidiel za osem hodín. Hollého a Halenárska ulica pritom pretínajú v križovatke s Ulicou Mikuláša Schneidera Trnavského najfrekventovanejší peší ťah mestom, vedúci od sídliska Družba a polikliniky do centra, čo podľa vedúceho odboru územného rozvoja a investícií mestského úradu Tomáša Guniša vytváralo kolízie s pešími a cyklistami.



Upokojovanie centier miest, podpora nemotorovej dopravy, zvyšovanie bezpečnosti chodcov, podpora ekologickej prepravy na krátke vzdialenosti, znižovanie emisií a vytváranie príjemných pobytových plôch je podľa mesta súčasným trendom v modernom svete a v tomto duchu chce postupovať aj Trnava. "Cieľom je zachytiť podľa možnosti čo najviac motoristickej dopravy na okrajoch centrálnej mestskej zóny, do centra vpustiť len jazdy v nevyhnutnej miere a vytvoriť priestor na zachovanie historickej hodnoty tohto územia," uviedol Guniš. Záchytné parkoviská na Rybníkovej a Starohájskej ulici, v City Aréne, na Kollárovej ulici pri bývalých parných kúpeľoch aj pri okresnom úrade sú od centra mesta vzdialené najviac 400 metrov. V nevyhnutných prípadoch je možné využiť centrálne parkovisko na Dolnopotočnej ulici. Do budúcnosti chce mesto zvyšovať kapacitu parkovísk vybudovaním jednoduchých parkovacích domov alebo sprístupniť už existujúce parkovacie domy ako napríklad na Starohájskej, kde v parkovacom dome Trnavského samosprávneho kraja už čoskoro pribudne 84 parkovacích miest pre verejnosť.