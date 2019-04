Handlová chce vybudovať detské jasle, majú byť v areáli Senior centra

Zariadenie s kapacitou 15 miest bude mať podlahovú plochu 175 štvorcových metrov, zamestnanie tu nájdu tri kvalifikované opatrovateľky s priamou starostlivosťou o deti.

Handlová 25. apríla (TASR) - Samospráva Handlovej má záujem vybudovať mestské detské jasle. Vzniknúť by mali v nevyužitých priestoroch v areáli Senior centra, čím prepojí dve generácie. Na projekt pod názvom Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v meste Handlová chce žiadať financie z integrovaného regionálneho operačného programu. Zámer radnice odobrili na svojom rokovaní vo štvrtok tamojší mestskí poslanci.



Zariadenie s kapacitou 15 miest bude mať podlahovú plochu 175 štvorcových metrov, zamestnanie tu nájdu tri kvalifikované opatrovateľky s priamou starostlivosťou o deti. Jedna z nich bude zodpovedať za vedenie zariadenia. Pracovný tím doplní upratovačka, respektíve pracovníčka na výdaj stravy.



Zariadenie sa má podľa zámeru radnice nachádzať v bývalých dielňach niekdajšej základnej školy. "Lokalita bola vytipovaná takmer hneď. Je to objekt v areáli Senior centra Handlová. Ide o to, že aj jasličky sú podľa legislatívy sociálna služba, a to spojenie bolo prirodzené. Jednak tam bol objekt, ktorý nebol využitý pre potreby občanov mesta a ďalšou vecou bola motivácia spájania sociálnych služieb, čo umožňuje aj zákon," ozrejmila vedúca sociálneho oddelenia Mestského úradu v Handlovej Veronika Cagáňová.



Seniori sú v centre na celoročný pobyt a sú to podľa nej ľudia, ktorí tam prišli stráviť zvyšok života, preto sa aj radnici páčila myšlienka prepojiť to s opakom, štartom školského systému a dať tam práve deti, ktoré sú v jasličkách.



"Sme presvedčení a držíme sa myšlienky, že vzájomné pôsobenie dvoch cieľových skupín bude len obohatením či jednej alebo druhej. Prítomnosť detí, verím, povzbudí a prinesie ešte veľa pekného do života starších ľudí a, naopak, že pozitívne veci na starobe sa prenesú na malé detičky," priblížila.



Radnica v meste eviduje 819 detí do šiestich rokov. Zo štatistiky ďalej vyplýva, že v roku 2017 sa narodilo 148 detí s trvalým pobytom v meste, vlani to bolo 140 detí.



"Ja sa veľmi teším, že mestské zastupiteľstvo dalo tomuto projektu zelenú a všetci poslanci boli jednohlasne za. Všetci v meste si uvedomujeme, že sa nám rodí nová generácia detí a mesto dlhodobo túto službu neposkytuje. Súkromné jasličky, ktoré tu boli, už nefungujú," skonštatovala primátorka Silvia Grúberová.



V ankete, ktorú organizovalo mesto, podľa nej prejavili ľudia o túto službu obrovský záujem a radnica sa až bojí toho, či dokáže uspokojiť tie potreby, ktoré sú deklarované. "Nakoľko vlastne eurofondová výzva rieši iba istú kapacitu a legislatíva takisto, vieme momentálne povedať, že 15 miest, ktoré sú, predkladáme a čo bude ďalej, uvidíme," dodala.



Celkové oprávnené výdavky projektu majú dosiahnuť 366 710 eur. Nenávratný finančný príspevok, ktorý bude radnica požadovať, je vo výške 348 374,50 eura. Na spolufinancovaní by sa v prípade úspešnej žiadosti mala podieľať sumou 18 335,50 eura. Ak bude samospráva s projektom úspešná, budovanie jaslí naplánovala na obdobie od marca do decembra 2020.