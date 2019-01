Do Handlovej sa vlani prisťahovalo viac ľudí ako rok predtým

Z baníckeho mesta sa odsťahovalo 259 obyvateľov, a to 126 mužov a 133 žien.

Handlová 15. januára (TASR)- Handlovčanov medziročne ubudlo. Kým k 1. januáru 2018 malo banícke mesto 16.996 obyvateľov, k rovnakému dátumu tohto roka ich bolo 16.872. Informovala o tom Jana Oswaldová z oddelenia komunikácie a marketingu handlovského mestského úradu.



"Z celkového počtu obyvateľov bolo k 1. januáru tohto roka 8556 mužov a 8316 žien. V priebehu minulého roka sa ženám s trvalým pobytom v Handlovej narodilo 140 detí, čo je oproti roku 2018 o deväť malých Handlovčanov menej. Viac bolo chlapcov, a to 75, dievčat prišlo na svet 65," uviedla ďalej Oswaldová.



Miestna matrika zaznamenala 185 úmrtí, z toho bolo 105 mužov a 80 žien. Do Handlovej sa v priebehu minulého roka podľa štatistiky prisťahovalo 180 ľudí, čo predstavuje nárast, pretože k 1. januáru 2018 evidovala radnica 163 prisťahovaných osôb. Z mesta sa odsťahovalo 259 obyvateľov, a to 126 mužov a 133 žien.



"Počet obyvateľov všetkých miest na Slovensku klesá, v porovnaní s inými mestami je na tom Handlová zatiaľ relatívne dobre. Projekty, ktoré sú v Handlovej rozbehnuté, týkajúce sa napríklad zvýšenia kapacity materskej školy, rekonštrukcia plavárne a letného kúpaliska, renovácie a budovanie športovísk, sú nielen výzvou, ale aj znakom, že Handlová nestagnuje vo svojom ďalšom rozvoji," skonštatovala Oswaldová.