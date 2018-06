Do prvého ročníka ZŠ v Handlovej by malo v septembri nastúpiť 142 detí

Vyplýva to z návrhu na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v handlovských ZŠ, ktorý na svojom poslednom rokovaní koncom mája schválili tamojší mestskí poslanci.

Handlová 8. júna (TASR) - Do prvého ročníka v rámci troch základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová by v septembri malo nastúpiť 142 detí. Vyplýva to z návrhu na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v handlovských ZŠ, ktorý na svojom poslednom rokovaní koncom mája schválili tamojší mestskí poslanci.



Na povinnú školskú dochádzku v handlovských ZŠ rodičia v apríli a máji zapísali 162 detí. Handlovský školský úrad evidoval celkovo 130 žiadostí o prijatie dieťaťa do prvého ročníka, 14 žiadostí o prijatie dieťaťa do nultého ročníka, 15 žiadostí o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok, tri deti budú plniť školskú dochádzku v špeciálnej ZŠ.



Do prvého ročníka ZŠ by tak malo v septembri nastúpiť 142 chlapcov a dievčat, z toho 12 by malo byť z nultého ročníka ZŠ na Morovnianskej ceste.



ZŠ na Mierovom námestí by mala mať 46 prvákov, pričom traja žiaci budú plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky. V septembri otvorí dve triedy prvého ročníka. ZŠ na Morovnianskej ceste prijala 40 budúcich prvákov, ktorí by sa mali učiť v troch triedach, 14 detí by malo chodiť do nultého ročníka, v rámci ktorého bude fungovať jedna trieda. Do prvého ročníka v ZŠ Školská by malo v septembri začať chodiť 44 detí, ktoré sa budú učiť v dvoch triedach. Presné počty žiakov bude mesto vedieť po 15. septembri tohto roka.



Na začiatku tohto školského roka, teda vlani v septembri, zasadlo do školských lavíc v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Handlovej 154 prvákov.