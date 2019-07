Klub abstinentov Handlová Fénix zriadil miesto prvého kontaktu

Doposiaľ klub abstinentov využíval na svoju činnosť hereckú šatňu v dome kultúry. Jeho nové priestory sa nachádzajú na Partizánskej ulici.

Handlová 25. júla (TASR) - Klub abstinentov Handlová Fénix má k dispozícii nové priestory v Dome s opatrovateľskou službou v Handlovej. V novom stálom pôsobisku, ktoré otvorili vo štvrtok, zriadili i miesto prvého kontaktu.



Doposiaľ klub abstinentov využíval na svoju činnosť hereckú šatňu v dome kultúry. Jeho nové priestory sa nachádzajú na Partizánskej ulici. "Znamená to pre nás veľa, pretože sa môžeme stretávať, kde chceme, kedy chceme. V priestoroch, ktoré sa nám veľmi páčia a mohli sme si ich svojpomocne upraviť pre naše potreby a potreby občanov tohto mesta," povedala predsedníčka klubu Jana Volfová.



Klub je podľa nej otvorený nielen pre obyvateľov Handlovej, ale kohokoľvek. "Vítaný je každý, kto sem príde s dobrým úmyslom, kto sa chce dozvedieť niečo o abstinencii, závislosti, spoluzávislosti a problémoch a riešeniach, ktoré sa týkajú závislosti. V rámci klubu robíme rôzne aktivity, aj prednášky, bežne chodíme do škôl v rámci prevencie," doplnila.



Nové priestory pre klub ponúklo mesto. "Sme naklonení spolupráci, sme radi, že tu takáto komunita je a že majú konečne vlastný priestor," dodal viceprimátor Handlovej Radoslav Iždinský.



Odbornú spoluprácu pre klub bude zabezpečovať laický poradca pre závislosti Marián Daubner a psychiatrička Darina Hrabovská. Daubner bude k dispozícii ľuďom na mieste prvého kontaktu, a to každý štvrtok vo vybraných hodinách. "Ľudia, ktorí prídu, potrebujú v prvom rade pohladiť, potrebujú uznať a potrebujú sa niekde vyrozprávať. To je vlastne moja úloha, že s nimi nadviažem rozhovor, ak majú záujem o liečbu, je tu pani doktorka, za ktorou ich pošlem," priblížil laický poradca pre závislosti.



Upozornil, že štát nerieši závislosť detí a mladistvých, nie je vytvorená legislatíva a deti končia v detskom domove či reedukačných centrách. "Pritom ešte pred 14 rokmi fungovala liečebňa pre detské závislosti. V Pezinku je kompletne vybavená budova, sú ľudia, ktorí by tam išli robiť, len to nemá kto financovať," podotkol.



Podmienky pre abstinujúcich od rôznych závislostí, ako i pre kluby, ktoré združuje, vytvára na Slovensku Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS). "Slovensko, ako i ostatné štáty V4, sú, čo sa týka závislostí, na tom rovnako. Slovensko na tom nie je až tak zle, lebo prevencia sa začína riešiť už v školách. Veľmi slabá je však spolupráca medzi ministerstvami a nami. Máme centrum pre liečbu drogových závislostí, kde ale nie je záujem o nejakú klubovú činnosť," dodal prezident ASKAS Vladimír Farský.