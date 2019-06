Handlová ku koncu minulého roka dlžila viac ako dva milióny eur

Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2018, ktorý na svojom rokovaní koncom mája schválili tamojší mestskí poslanci.

Handlová 3. júna (TASR) - Celkový dlh Handlovej predstavoval k 31. decembru minulého roka sumu 2.097.610,45 eura. Záväzky baníckeho mesta k rovnakému dátumu boli vo výške 10.685.247,63 eura, z toho 22.855,97 eura bolo po lehote splatnosti. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2018, ktorý na svojom rokovaní koncom mája schválili tamojší mestskí poslanci.



Dlh Handlovej ku koncu minulého roka predstavoval 8.642.811,82 eura, a to vrátane úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Environmentálneho fondu, neinvestičných úverov, ako i bankových úverov na predfinancovanie projektov z Európskej únie, ktoré sa do celkového dlhu mesta nezapočítavajú. Celková úverová zaťaženosť mesta tak bola na úrovni 20,11 percenta.



Banícke mesto uzatvorilo hospodárenie v minulom roku s prebytkom 359.035,39 eura. Jeho celkové príjmy k 31. decembru 2018 predstavovali 12.515.213,13 eura a celkové výdavky 12.156.177,74 eura. Upravený prebytok mesta po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu bol vo výške 297.135,94 eura, ten mesto použije na tvorbu svojho rezervného fondu. "Tento výsledok je dobrý, aj keď za posledných päť rokov bolo historicky najvyššie hospodárenie dosiahnuté v roku 2016, keď bol prebytok vo výške 414.000 eur," skonštatoval vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej Peter Mendel.



Výšku prebytku podľa neho ovplyvnilo viacero faktorov. "Bola to celková situácia priaznivého vývoja podielových daní, príjem našich miestnych daní a poplatkov. Vždy sa tiež snažíme nastaviť rozpočet konzervatívne, to znamená, že barlička, ktorú používame, je vykrytie schodku v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách prebytkom v bežnom rozpočte," priblížil.



Situácia v rozpočte mesta nie je podľa samosprávy priaznivá, preto pristúpi k racionalizačným opatreniam. "Z minulého rozpočtového roka nám zostali nejaké neuhradené faktúry a neuhradené záväzky, ktoré sme museli plniť z rozpočtu roka 2019. Do toho nám vstupujú ďalšie legislatívne zmeny, ktoré sú pripravované. To znamená, že od 1. septembra musíme začať vybavovať školské kuchyne zariadeniami, aby sme mohli variť obedy zadarmo. Ďalšou je novela zákona o začínajúcich pedagógoch," načrtol Mendel.