Náčelníka polície v Handlovej odvolali, neplnil si povinnosti

Handlová 5. februára (TASR) - Náčelník Mestskej polície (MsP) v Handlovej Milan Pepich skončil vo svojej funkcii. Odvolalo ho tamojšie mestské zastupiteľstvo (MsZ) na návrh primátorky Silvie Grúberovej na svojom minulotýždňovom (29. 1.) rokovaní. Dôvodom malo byť podľa samosprávy neplnenie si povinností, objavili sa však i podozrenia na určitú formu bossingu a mobbingu.



Časť poslancov ešte na rokovaní navrhovala, aby MsZ počkalo s jeho odvolaním, chceli ešte rokovať a komunikovať so všetkými stranami sporu. Údajnými problémami v MsP sa radnica a poslanci zaoberali ešte v minulom volebnom období. Kontrolu nad ňou vykonával ešte aj bývalý primátor Rudolf Podoba, a to aj v súvislosti s porušeniami, ktoré tam zistil inšpektorát práce a hlavná kontrolórka.



"Musím povedať, že si myslím, že som veľmi vyčerpávajúco využila všetky dostupné informácie a písomné materiály, ktoré boli v minulom období predložené a prerokovávané na zastupiteľstve s bývalým poslaneckým zborom," spomenula Grúberová, ktorá aj absolvovala niekoľko stretnutí so zainteresovanými.



Po starostlivom preštudovaní všetkých materiálov musela podľa svojich slov skonštatovať, že do dnešného dňa nedošlo k naplneniu opatrení, ktoré definovala a uložila náčelníkovi MsP v správe hlavná kontrolórka ešte v novembri 2017. "Myslím si, že za viac ako 400 dní mali byť odstránené všetky nedostatky, ktoré boli konštatované a jednoduchým spôsobom mohla mestská organizácia nielen začať fungovať s tým, že má spracované všetky interné predpisy, ale dôležité bolo možno aj vyčistiť ten stôl a začať komunikovať s príslušníkmi, ktorí pociťovali tlak, nedôveru, istou formou stres," priblížila.



Na MsP v Handlovej boli podľa primátorky už dlhodobo naštrbené medziľudské vzťahy, nebola tam dôvera príslušníkov vo vzťahu k náčelníkovi. "Rozumiem aj druhej strane mince, že nie vždy to náčelník ako riadiaci pracovník mal jednoduché," podotkla.



Náčelník MsP nemá podľa skonštatovania vedenia mesta jeho dôveru. "Myslím, že je nezmyselné predlžovať istú agóniu a až chceme, aby MsP plnila funkciu a vykonávala svoje povinnosti voči občanom, mali by sme dať tomu nový začiatok," vyhlásila Grúberová.



Pepich, ktorý je momentálne práceneschopný, sa po zvážení všetkých okolností rozhodol, že sa v tejto chvíli k veci vyjadrovať nebude.



Handlovskú MsP dočasne povedie služobne najstarší mestský policajt Marcel Jánošík. Samospráva plánuje v priebehu pár mesiacov zrealizovať výberové konanie na miesto náčelníka. Pepichovi naďalej zostáva jeho pracovnoprávny vzťah.