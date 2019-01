Handlová nekúpi od väčšinového akcionára podiel v spoločnosti KMET

Ponuku na predaj svojho akciového podielu oznámila mestu firma BCF, s.r.o., v polovici decembra minulého roka. Zvyšný podiel vlastní práve mesto.

Handlová 30. januára (TASR) - Handlová nevyužije ponuku väčšinového akcionára spoločnosti KMET Handlová, ktorá v meste zabezpečuje okrem iného distribúciu tepla, na kúpu 90 % akcií. Rozhodli o tom tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (29.1.).



Ponuku na predaj svojho akciového podielu oznámila mestu firma BCF, s.r.o., v polovici decembra minulého roka. Zvyšný podiel vlastní práve mesto. Svoj podiel ponúkla spoločnosť BCF v súvislosti s projektovými zámermi, ktoré plánuje realizovať a v nadväznosti na to zvýšením základného imania, preto má povinnosť najskôr dať ponuku na odpredaj akcií svojmu spoločníkovi, teda mestu.



"Mesto Handlová reagovalo, že starostlivo preskúma ponuku a starostlivo aj zváži všetky okolnosti, či je možné túto ponuku prijať a odkúpiť 90 % akcií. Avšak na základe vyčíslenia hodnoty 90 % akcií vo výške 5,5 milióna eur môžeme vlastne len skonštatovať, a to sa potvrdilo aj na mestskom zastupiteľstve, že finančne nie sme pripravení na takýto obrovský objem peňazí, v rozpočte na to nie sú vyčlenené dostatočné zdroje," ozrejmila primátorka Silvia Grúberová.



Je podľa nej naozaj škoda, že v minulom období sa mestské zastupiteľstvo nepostavilo inak k odpredaju percent v danom čase. "Najskôr bolo na predaj 15 % spoločnosti LIBRETO, s.r.o, neskôr 75 % spoločnosti ELTODO. Vtedy boli rozpočtové zdroje možno lepšie, za menej peňazí sme mohli postupne odkupovať podiely a stať sa majoritným vlastníkom. Teraz sme vlastne v situácii, že máme 10 %, a teda o tepelnom hospodárstve v meste Handlová môžeme mať akurát informácie, avšak nie zásadne o tom rozhodovať," skonštatovala.