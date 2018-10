Handlová ukončila prvý polrok s prebytkovým rozpočtom

Svoje celkové príjmy, ako i celkové výdavky v tomto roku po viacerých úpravách naplánovala handlovská samospráva zhodne na sumu 12.591.849 eur.

Handlová 1. októbra (TASR)- Handlová uzatvorila svoje hospodárenie v prvom polroku tohto roka s prebytkom. Vyplýva to z výsledkov hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení k 30. júnu, ktoré na svojom rokovaní v závere uplynulého týždňa vzali na vedomie tamojší mestskí poslanci.



Svoje celkové príjmy, ako i celkové výdavky v tomto roku po viacerých úpravách naplánovala handlovská samospráva zhodne na sumu 12.591.849 eur. Ku koncu prvého polroka príjmy mesta dosiahli 5.822.845,28 eura, čo je 46,24% z plánovaných príjmov a výdavky mesta boli na úrovni 5.310.055,35 eura, čo je 42,17% z upraveného rozpočtu.



Bežné príjmy a príjmové finančné operácie samosprávy dosiahli ku koncu prvého polroka viac ako 50%, kapitálové príjmy boli na úrovni 2,19%. Bežné výdavky mesta v prvom polroku čerpala samospráva na asi 44%, kapitálové výdavky na približne 23% a výdavkové finančné operácie mala na úrovni asi 56%.



"Dopadlo to priaznivo, avšak dá sa na to pozerať z dvoch uhlov. Sme v polčase, kedy sa máme zamyslieť, ako máme načerpanú príjmovú časť a ako máme vyčerpanú výdavkovú časť rozpočtu. V príjmovej časti to vyzerá zatiaľ veľmi dobre a vo výdavkovej sa treba zamyslieť nad tým, že ešte neboli čerpané všetky výdavky," skonštatoval vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej Peter Mendel.



Prebytok v rozpočte po prvom polroku vo výške asi 512.000 eur podľa neho zobrazuje aj to, že samospráva nenačerpala v plnej výške prostriedky na projekt kompostárne za takmer milión eur, ako aj ďalšie projekty, ktoré začala ešte len realizovať, ako hrubú zaškolenosť na materskej škole. "To znamená, že tieto projekty nám značne ovplyvnia čerpanie prostriedkov v druhom polroku a na základe toho až budeme môcť povedať, ako sme hospodárili v tomto roku," dodal.