V Handlovej začali so samostatným triedením tetrapakov

Handlová 19. januára (TASR)- V Handlovej začali v januári s triedením tetrapakov. Obyvateľom rodinných domov v tejto súvislosti zabezpečila radnica s mestskou spoločnosťou aj oranžové obaly, kam majú tento druh odpadu odhodiť. Informovala o tom hovorkyňa Handlovej Jana Paulínyová.



Zber tetrapakov tak v Handlovej po novom zabezpečujú samostatne vo vreci oranžovej farby, nie ako súčasť odpadu v žltých vreciach na plasty, ako to bolo doteraz.



"V decembri 2018 dostali obyvatelia rodinných domov dve vrecia oranžovej farby, na prvé dva zbery v roku, do ktorých tieto obaly patria. Zber týchto vriec bude Hater Handlová zabezpečovať v rovnakom termíne ako žltých vriec s vytriedeným plastom," uviedla Paulínyová.



Samospráva baníckeho mesta v tejto súvislosti upozornila, že do oranžového vreca patria opláchnuté nápojové kartóny od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, ovocných štiav a iné kartónové obaly. Obyvatelia tam, naopak, nemôžu vyhadzovať kartóny na vajcia a jednovrstvové papierové obaly.