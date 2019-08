Handlová spomínala na obete najväčšej banskej tragédie

Kauzou výbuchu v handlovskom podzemí sa súdy zaoberajú od roku 2012, najbližšie pojednávanie vytýčil samosudca Okresného súdu v Prievidzi na polovicu septembra.

Handlová 10. augusta (TASR) - Životy deviatich baníkov a 11 banských záchranárov si vyžiadal výbuch v handlovskom podzemí z 10. augusta 2009. Na obete najväčšej banskej tragédie v histórii novodobého baníctva na Slovensku, ako aj ďalšie obete banských nešťastí spomínala verejnosť v sobotu v Handlovej počas pietneho podujatia Deň bielych ruží.



"Je to už desiaty rok, kedy si pripomíname tieto tragické udalosti. Ide o najväčšie banské nešťastie v novodobej histórii našej krajiny. Som veľmi rád, že prišlo veľa ľudí a uctili sme si pamiatku tých, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania, nielen baníkov, ale aj záchranárov, ktorí im išli na pomoc, a ktorí riskovali pre svojich priateľov a kolegov životy," povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).



Podľa neho sa nemôže ďalej tolerovať stav, kedy pomaly po viac ako desiatich rokoch sa pozostalí nedočkali spravodlivého a právoplatného verdiktu súdu SR, pričom sa uskutočňujú neustále súdne konania a odvolávania.



"Ja nemôžem hovoriť, aké má byť to rozhodnutie, len môžem apelovať, aby bolo čo najskôr, aby bolo spravodlivé a právoplatné. Aby sme túto traumu pomohli ukončiť. Rodiny pozostalých sa neustále pýtajú, ako to v skutočnosti bolo. Či nesie alebo nenesie niekto zodpovednosť za vyhasnuté životy ich rodinných príslušníkov," ozrejmil.



Pellegrini chce preto požiadať príslušné súdy a aj najvyššie vedenie celého súdnictva SR, keďže vláda na to nemá dosah, nech urobia všetko preto, nielen v tomto vážnom prípade, ale aj ďalších, ktoré traumatizujú spoločnosť, aby ich pomohli raz a navždy uzavrieť a spravodlivo rozhodnúť.



"Je to dôležité pre Slovensko a je to dôležité aj preto, aby si súdna moc, ktorá je nezávislá od ostatnej moci, mohla postupne budovať späť dôveru, ktorú medzi občanmi SR stratila," zdôraznil.



Kauzou výbuchu v handlovskom podzemí sa súdy zaoberajú od roku 2012, najbližšie pojednávanie vytýčil samosudca Okresného súdu v Prievidzi na polovicu septembra.



"Po desiaty raz stojíme na mieste, ktoré vzniklo vďaka handlovským baníkom. Členovia handlovského baníckeho spolku v spolupráci s mestom a baňami premiestnili sochu baníka do malého parčíka, aby pripomínal prácu baníkov v Handlovej a ich súdržnosť z roku 1917, keď spojili svoje sily a ukázali, aká náročná a nedocenená je ich práca."



"Práve inštalácia pomníka baníkom mala byť v roku 2009 slávnostne predstavená verejnosti na oslavách storočnice handlovskej baníckej práce. Napokon sa žiaľ toto miesto nestalo miestom osláv, ale miestom žiaľu," spomenula vo svojom príhovore primátorka Handlovej Silvia Grúberová.



Udalosť spojila Handlovčanov i Slovákov, ľudia začali spontánne chodiť k soche, zapaľovali sviečky a cítili potrebu byť spolu. "Zároveň nám táto tragédia ukázala vzájomnú podporu, prejavy ľudskosti, spolupatričnosti, ochoty pomáhať a súcitiť," dodala.



Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili 26. októbra 2010, priradila do kalendára Pamätný deň Slovenskej republiky - 10. august ako Deň obetí banských nešťastí.



Na stretnutí zástupcov hornonitrianskych baní a mesta Handlová, ktoré inicioval v roku 2010 primátor Rudolf Podoba, boli ako symbol tohto dňa vybraté práve biele ruže. Biela ako symbol nevinnosti a zelené lístky ako symbol nádeje, že sa už nič také nestane.



Deň obetí banských nešťastí SR si verejnosť prvýkrát pripomenula v roku 2011. V tento pamätný deň si Slovensko pripomína viac ako 470 obetí banských nešťastí, ktoré sa stali v baniach v regióne hornej Nitry a viac ako 300 doteraz historicky zmapovaných banských tragédií, ktoré sa udiali v baniach ťažiacich kovy na slovenskom území.