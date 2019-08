Handlová vstúpi do Únie miest Slovenska, v ZMOS zostáva

Samospráva svoj vstup do záujmového združenia odôvodnila i cieľmi, ktoré má ÚMS. V pláne má posilniť význam mesta v kontexte verejnej správy na Slovensku.

Handlová 16. augusta (TASR)- Handlová vstúpi do Únie miest Slovenska (ÚMS). Samospráva tým sleduje podporu presadzovania svojich záujmov, ako i cieľov ďalších miest. V Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS) naďalej zostáva. Zámer vstúpiť do únie odobrili na svojom rokovaní vo štvrtok (15. 8.) tamojší mestskí poslanci.



"Myslím, že nás presvedčilo to, kto sa stal súčasťou ÚMS. V týchto dňoch už môžeme konštatovať, že k únii sa pridali všetky krajské mestá, tiež väčšina stredných a malých miest. Zaujali nás lídri združenia, preto by sme chceli byť doslova pritom, keď sa bude bojovať za samosprávu," povedal viceprimátor Radoslav Iždinský.



Samospráva svoj vstup do záujmového združenia odôvodnila i cieľmi, ktoré má ÚMS. V pláne má posilniť význam mesta v kontexte verejnej správy na Slovensku, pridať sa chce tiež k presadzovaniu finančnej, daňovej a inštitucionálnej suverenity mestských samospráv, ako i podpore záujmov miest vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej moci.



Do ÚMS by mala Handlová vstúpiť do 31. augusta.