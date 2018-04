V Handlovej už nebudú môcť psíčkari využívať ekologické toalety

Dovedna 20 toaliet má podobu vybudovaného ostrovčeka so štrkom, v ktorého podloží sú napustené feromóny. Tie majú pritiahnuť psov, aby tam vykonali potrebu.

Handlová 27. apríla (TASR)- Mesto Handlová vypovedalo zmluvu s prevádzkovateľom ekologických toaliet pre psov. Reagovalo tak na petíciu stoviek Handlovčanov, ktorí ho o to žiadali.



"Mesto postupovalo v zmysle zákona o petičnom práve. Primátor Rudolf Podoba vyhovel požiadavke obyvateľov, pričom uviedol, že mesto dodržalo všetky zákonné postupy pri zavádzaní pilotného projektu. Výpovedná lehota je tri mesiace," informovala v piatok TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Petíciu za urýchlené vypovedanie zmluvy o osadení a prevádzkovaní psích toaliet doručil petičný výbor mestu ešte 22. marca. "Ihneď po inštalácii toaliet sa medzi občanmi začala diskusia, v rámci ktorej sa projekt kritizoval. Následne sa však ľudia začali zamýšľať nad tým, či má naozaj pridanú hodnotu takú, akú sme si predstavovali, čiže hodnota za peniaze. Preto sme sa rozhodli pripraviť petíciu, kde mohli obyvatelia vyjadriť svoj názor, či je to podľa nich dobrý alebo zlý projekt. Či je to finančne výnosné alebo nie je," poznamenal predseda petičného výboru Michal Galbavý.



Petičný výbor podľa neho predložil niekoľko možností, ako riešiť situáciu so psími exkrementmi. "Najskôr je to edukácia ľudí. Ako sme si všimli, najväčší problém psích toaliet nebol v tom, či je to dobré riešenie, ale to, že máme problém s takýmto odpadom. Aj mňa ako psičkára to osobne hnevá, že nachádzam exkrementy. Hneď, ako si to uvedomíme, môžeme pristúpiť k ďalším krokom. Môžu to byť nejaké odpadové nádoby s vreckami na strategických miestach. Ja osobne by som privítal výbehy pre psov," priblížil.



Prevádzkovateľom ekologických toaliet pre psov v Handlovej je firma Eco Dog Toilet Group, s. r. o., so sídlom v Bardejove. Zmluvu o osadení a prevádzkovaní toaliet s ňou radnica uzatvorila 19. októbra 2017. Službu mala samospráva predbežne dohodnutú na rok. Dovedna 20 toaliet má podobu vybudovaného ostrovčeka so štrkom, v ktorého podloží sú napustené feromóny. Tie majú pritiahnuť psov, aby tam vykonali potrebu. Psičkári mali k dispozícii aj vrecká, lopatky a rukavice. Zavedením pilotného projektu sledovala radnica i pozitívny dopad na životné prostredie. Inšpiráciu čerpala z iných miest, kde toalety predtým osadili.