Handlovčan ohrozoval čašníčku nožom a žiadal od nej peniaze

Handlová 13. februára (TASR) - Zo zločinu lúpeže obvinil prievidzský policajný vyšetrovateľ 54-ročného muža z Handlovej. Ten ohrozoval 10. februára podvečer v miestnom pohostinstve na Ulici ČSA v Handlovej čašníčku a žiadal od nej peniaze. Informovala o tom v stredu TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.



"Obvinený od 35-ročnej zamestnankyne žiadal, aby mu vydala 650 eur, čo čašníčka odmietla. Muž k nej podišiel, pod krk jej priložil kuchynský nôž a kričal po nej, aby mu peniaze vydala. Napadnutej žene sa podarilo vyšmyknúť a ušla za bar. Útočník prišiel za ňou aj za bar a neustále pýtal peniaze. Žene sa opäť podarilo sa mu vytrhnúť, ušla do vedľajšej miestnosti a zavolala na tiesňovú linku polície 158," opísala Antalová.



Policajti po príchode do pohostinstva útočníka podľa nej okamžite v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode. "Obvinený bol pod vplyvom alkoholu. Testom mu bola nameraná hodnota 1,54 miligramu na liter alkoholu, čo predstavuje 3,21 promile. Po vytriezvení boli s obvineným vykonané potrebné procesné úkony a bolo voči nemu vznesené obvinenie zo zločinu lúpeže. Za uvedený zločin zákon ukladá trest odňatia slobody v trvaní od siedmich do 12 rokov," dodala.