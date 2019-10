Hanušovce chcú revitalizovať grófsky park, vypísali súťaž na projekt

Hanušovce nad Topľou 21. októbra (TASR) – Východoslovenské mesto Hanušovce nad Topľou vypísalo verejnú obchodnú súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu Obnova historického parku pri kaštieli Dessewffyovcov. Samospráva predpokladá výdavky na vyhotovenie projektových podkladov vo výške takmer 31.000 eur, ukončenie predkladania ponúk je vo štvrtok 24. októbra. Vyplýva to z výzvy zverejnenej na stránke mesta.



Predmetom zákazky je, ako uvádzajú materiály k verejnému obstarávaniu, kombinované architektonické a krajinno-architektonické zadanie pre vytvorenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a tiež pre stavebné povolenie a realizáciu projektu revitalizácie parku. Ako pre TASR potvrdil prednosta mestského úradu Slavomír Karabinoš, samospráva chce na financovanie projektovej dokumentácie použiť 30.000 eur schválených vládou počas májového výjazdového rokovania v Hanušovciach nad Topľou.



Samotnú obnovu parku by mesto následne rado realizovalo pomocou prostriedkov z nórskeho finančného mechanizmu. "Presnú sumu na jeho obnovu ešte nepoznáme, ale pôjde o náročnú investíciu, ktorú chceme realizovať vo viacerých etapách," povedal Karabinoš s tým, že na príprave revitalizácie pracujú tak s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove, ako i s Vlastivedným múzeom sídliacim priamo v kaštieli v areáli parku.



Ako Karabinoš doplnil, samospráva vlastnila v parku len časť pozemkov. Vlastníkom ostatných častí je Prešovský samosprávny kraj, ktorý ich mestu prenajal za "symbolickú sumu". "Chceme riešiť priestor parku ako jeden celok," vysvetlil.



Dôvodov, prečo sa rozhodli mestský park revitalizovať, je podľa Karabinošových slov niekoľko. Jednak by samospráva uvítala, aby Hanušovce neboli len "mestečkom, cez ktoré sa prechádza na Domašu, ale aby to bolo mestečko, v ktorom sa oplatí zastaviť, a v ktorom je čo vidieť". Zároveň by súčasné vedenie rado zachovalo zdedené dedičstvo a tiež kladie do popredia potrebu verejného priestranstva plného zelene slúžiaceho všetkým vekovým kategóriám obyvateľov. "Ak si pozriete historické zábery Hanušoviec nad Topľou, uvidíte, že okolie veľkého kaštieľa bolo doslova zelenými pľúcami mesta s parkom a skleníkmi, v ktorom sa pestovali citrusové plody," uzavrel Karabinoš.