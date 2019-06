Leopoldovský dobrovoľný hasičský zbor dostal novú zbrojnicu

Leopoldovskí hasiči sú, ako informoval veliteľ, nasadzovaní do rôznych výjazdov v rámci regiónu, popri zásahoch je súčasťou ich práce aj účasť na veľkých spoločenských či kultúrnych podujatiach.

Leopoldov 29. júna (TASR) – Zásluhou výstavby nového mestského úradu získali dobrovoľní hasiči v Leopoldove novú zbrojnicu. Jej slávnostné otvorenie naplánovali na sobotu, súčasťou bude sprievod s vlajkami i spanilá jazda hasičských áut po meste.



"Výstavba trvala zhruba trištvrte roka," povedal pre TASR veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Leopoldove Mário Kleiman. Doteraz sídlili v objekte samosprávy, ale pre ňu sa začína realizovať nová budova a tá potrebovala zabrať aj časť, kde parkovali hasičské autá. Výstavba podľa Kleimana išla pomerne rýchlo, nakoľko išlo o „skladačku“. "Máme teraz síce o niečo menšie priestory, ale DHZ získal aj zázemie, čo nám doteraz chýbalo," dodal veliteľ. Náklady na zbrojnicu vyšli mesto na 286.000 eur, z toho dostalo mesto dotáciu 30.000 eur.



Leopoldovský zbor má v súčasnosti okolo päťdesiat registrovaných členov, ale do akcií je podľa Kleimanových slov nasadzovaných okolo dvanásť. "Máme pomerne veľa hasičov v seniorskom veku a zároveň problém získať medzi dnešnou mládežou nových členov. Robili sme viaceré propagačné aktivity, vzbudili sme pozornosť skôr u menších detí, no adolescenti, z ktorých by sme postupne vychovali členov do akcií, radšej sedia pri počítačoch," konštatoval.



Leopoldovskí hasiči sú, ako informoval veliteľ, nasadzovaní do rôznych výjazdov v rámci regiónu, popri zásahoch je súčasťou ich práce aj účasť na veľkých spoločenských či kultúrnych podujatiach.



Zbor vznikol v roku 1882. Hlavnou úlohou vtedajších hasičov bolo hasiť požiare a pomáhať pri ďalších živelných pohromách. Chodili aj do blízkeho Červeníka, Šulekova a Hlohovca. Najviac ho však preslávila jeho dychová kapela, hrávala pri rôznych slávnostiach, veľké úspechy dosahovala na hudobných súťažiach, v roku 1934 ju pozvali do Bratislavy, aby hrala na uvítaní rumunského kráľa Karola II. Útlm činnosti nastal počas 2. svetovej vojny, naopak, najväčšiu aktivitu zaznamenal DHZ koncom päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov. V sedemdesiatych rokoch a na začiatku osemdesiatych rokov dosahovali hasiči popredné umiestnenia na rôznych súťažiach v okrese.