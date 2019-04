VIDEO: Hasiči likvidovali požiare na Kysuciach aj v Žiline

V lokalite Kysuckého Nového Mesta a Poviny zasahuje 25 profesionálnych a dobrovoľných hasičov z okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, uviedol Marek Panák z Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline.

Žilina 5. apríla (TASR) – Niekoľko požiarov lesných porastov na Kysuciach a v mestskej časti Žiliny Brodno likvidovalo vo štvrtok (4. 4.) 48 profesionálnych a 102 dobrovoľných hasičov zo šiestich profesionálnych a 21 dobrovoľných hasičských jednotiek so 40 kusmi techniky. Stále zasahujú v Kysuckom Novom Meste a Povine, kde pokračujú záchranné práce. TASR o tom informoval Marek Panák z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Žiline.



Doplnil, že v lokalite Kysuckého Nového Mesta a Poviny zasahuje 25 profesionálnych a dobrovoľných hasičov z okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina a 20 členov urbariátu a združení na obhospodarovanie lesov.







"Pri požiaroch lesných porastov v lokalitách Raková, Povina-Kysucký Lieskovec, Dunajov, Kysucké Nové Mesto-Škorčie a Žilina-Brodno zasahovalo 48 profesionálnych hasičov z hasičských staníc v Žiline, Bytči, Čadci, Kysuckom Novom Meste, Martine a zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline. Spolu so 102 dobrovoľnými hasičmi z okresov Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Martin," uviedol Panák.



Plochy požiarov v jednotlivých lokalitách boli v rozmedzí od jedného do šiestich hektárov, uzavrel Panák.