Hasiči mali vlani v okresoch D. Kubín a Tvrdošín bezmála 460 zásahov

Počet výjazdov je podľa Zápotočnej takmer každý rok približne rovnaký.

Dolný Kubín/Tvrdošín 18. februára (TASR) – Bezmála 460 zásahov vykonali v roku 2018 príslušníci z hasičských staníc Dolný Kubín a Tvrdošín. Hasiči najčastejšie zasahovali pri požiaroch a dopravných nehodách, poskytli tiež technickú pomoc. Na pondelkovej tlačovej konferencii v Dolnom Kubíne o tom informovala vedúca prevádzkovo-technického oddelenia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) Dolný Kubín Katarína Zápotočná.



Počet výjazdov je podľa Zápotočnej takmer každý rok približne rovnaký. „Najviac ich hasiči vykonávajú k požiarom a dopravným nehodám,“ uviedla s tým, že jedna z najzávažnejších nehôd sa stala koncom roka na rýchlostnej ceste R3 pri Hornej Lehote. Vodič osobného motorového vozidla po ľavotočivej zákrute z neznámych príčin zavadil vo vysokej rýchlosti do nádrže kamiónu. Následkom stretu začal kamión horieť. „Vodič osobného auta utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Vznikol veľký požiar, zhorel celý kamión aj s nákladom. Škoda bola vyčíslená na 80.000 eur,“ priblížila.



Podľa zisťovateľa príčin vznikov požiarov OR HaZZ v Dolnom Kubíne Zdena Drbiaka bola najčastejšou príčinou požiarov nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb.



Hasiči sa tento rok v okresoch Dolný Kubín a Tvrdošín v rámci prevencie zamerajú na školy a školské zariadenia. „Budeme vykonávať komplexné protipožiarne kontroly v materských a základných školách, domovoch mládeže, zariadeniach centier voľného času, školských jedálňach a podobne. Budeme sledovať celkový stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi v týchto objektoch,“ doplnila vedúca oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ Dolný Kubín Karin Žuffová.