Hasiči na Orave a Kysuciach odstraňujú následky kalamity

Bratislava 21. januára (TASR) - Hasiči na Orave pokračujú v odstraňovaní následkov snehovej kalamity. Na pomoc do Novej Bystrice boli vyslaní hasiči z Čadce.



V pondelok sa približne 25 hasičov s 15 kusmi techniky sústreďovalo v obci Oravská Lesná. "Stále odstraňujú množstvo snehu zo striech rodinných domov a budov, z voľných priestranstiev a okolia rodinných domov," ozrejmila hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová.



Hasiči naďalej zasahujú aj na Kysuciach. Do obce Nová Bystrica boli v pondelok vyslaní hasiči z Čadce, informovala Farkasová. Podľa jej slov sa im úspešne podarilo odstrániť veľké množstvo snehu zo strechy skladu posypového materiálu.



V Žilinskom kraji platila v pondelok dopoludnia mimoriadna situácia v súvislosti so snehovou kalamitou v 14 obciach v okresoch Liptovský Mikuláš, Žilina, Námestovo, Čadca a Ružomberok. TASR o tom informoval vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Ľubomír Hollý. V pondelok dopoludnia zrušili mimoriadnu situáciu v okrese Námestovo, v Oravskej Lesnej by ju podľa predpokladu riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Žiline Jaroslava Kapusniaka mali ukončiť v pondelok večer.