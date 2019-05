Hasiči predviedli na oslavách sv. Floriána aj súťaž v požiarnom útoku

Primátor Žiliny Peter Fiabáne ocenil pripravenosť dobrovoľných hasičov pomáhať pri požiaroch, povodniach, či iných krízových situáciách.

Žilina 5. mája (TASR) – Päť desiatok družstiev hasičských dobrovoľníkov si v nedeľu zmeralo sily v požiarnom útoku na Námestí Andreja Hlinku v Žiline počas podujatia pri príležitosti osláv patróna hasičov sv. Floriána.



Podľa veliteľa Dobrovoľných hasičských zborov mesta Žilina a zároveň predsedu Severoslovenskej hasičskej ligy Romana Huliaka je požiarny útok kráľovskou disciplínou hasičského športu. "Pri požiarnom útoku vybehne sedem pretekárov zo štartovej čiary, prídu k základni, kde je nachystané náradie. Musia nabrať vodu cez hasičskú striekačku, bežia 80 metrov a zastreknú terče. Najlepšie pokusy sa pohybujú okolo 13 až 14 sekúnd, čiže sú to atletické výkony," vysvetlil Huliak.



"Hasičský šport nie je určený pre námestia a dlažby, je tu riziko úrazov. Ale nakoľko ho chceme pritiahnuť medzi ľudí, tak jedno kolo, v ktorom nejde o športové výkony, robievame pre ľudí," doplnil veliteľ žilinských dobrovoľných hasičov.







Primátor Žiliny Peter Fiabáne ocenil pripravenosť dobrovoľných hasičov pomáhať pri požiaroch, povodniach, či iných krízových situáciách. "Je veľmi dôležité, že sú pripravení technicky aj ľudsky a dobrovoľnosť je veľmi sympatická. Nehľadaj v dobrovoľnom hasičskom zbore zisk ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí - to je jedna z hlavných myšlienok dobrovoľných hasičov. Vznikajú tam perfektné priateľstvá, je to veľmi sympatická a pre nás veľmi potrebná činnosť," povedal Fiabáne.



Na podujatí pod záštitou primátora Žiliny pripravili okrem súťaže v požiarnom útoku aj program pre deti a ukážky kynológov či hasičskej techniky.