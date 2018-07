Hasiči v Košickom kraji zasahovali pri popadaných stromoch i nehodách

Približne hodinu pred polnocou hasičov privolali k dopravnej nehode, ktorá sa stala pri Hrhove v smere na Rožňavu.

Košice 7. júla (TASR) – Hasiči v Košickom kraji zasahovali v noci nadnes pri popadaných stromoch, nehodách, ale aj horiacom kontajneri. Do terénu vyrážali tiež odčerpávať vodu po daždi.



Ako TASR informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, v piatok (6.7.) vo večerných hodinách odstraňovali príslušníci popadané stromy na Škultétyho ulici v Trebišove, tiež v Nacinej Vsi v Michalovskom okrese, neskôr aj v meste Veľké Kapušany.



Pri požiari poľa zasahovali v Novom Ruskove v Trebišovskom okrese. V meste, na Štefánikovej ulici, ich okolo 21.00 h požiadali o technickú pomoc. "Na streche sa z titulu počasia vytvoril tzv. bazén," priblížil okolnosti operačný dôstojník. Na Pažitnej ulici neskôr odčerpávali vodu po daždi.



Približne hodinu pred polnocou hasičov privolali k dopravnej nehode, ktorá sa stala pri Hrhove v smere na Rožňavu. "Išlo o zrážku osobného motorového vozidla so zverou, bez zranení," podotkol operačný dôstojník. Ku kolízii dvoch osobných áut došlo niečo vyše polhodinu po polnoci na Humenskej ulici v Michalovciach. "Naši tam zabezpečovali vozidlá proti požiaru. Boli tam ľahko zranené osoby. Riešili to záchranári," spresnil.



Okolo 1.00 h ráno boli tiež pri požiari kontajnera na Hrebendovej ulici v Košiciach, na Baltickej ich zas pred 7.00 h privolali k spadnutému stromu.