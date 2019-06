V Slanskej Hute nemali požiar už desaťročia

Výchova k požiarnej ochrane a hasičský výcvik začína podľa neho už od detí. Členovia chodia na rôzne cvičenia a súťaže.

Slanská Huta 9. júna (TASR) – Slanská Huta je menšia obec v Slanských vrchoch v okrese Košice okolie. Žije v nej zhruba 250 ľudí a štvrtina z nich je v Dobrovoľnom hasičskom zbore. Aj preto v dedine už dlhé desaťročia nemali požiar.



"Náš dobrovoľný hasičský zbor vznikol v roku 1923, teraz máme 58 členov, z toho je 27 žien," uviedol pre TASR predseda obecného DHZ Štefan Novotný. Pretrvávajúcu silnú hasičskú tradíciu vysvetľuje tým, že od založenia spolku sa odovzdáva v rodinách z generácie na generáciu.



"Ja si požiar v obci nepamätám, minimálne 60 rokov u nás nehorelo. Je to aj vďaka tomu, že pravidelne vykonávame preventívne kontroly a ľudia už sú na to zvyknutí, takže si každý dáva pozor. U nás nemáme plyn, vykurujeme tuhým palivom, preto dbáme na to, aby to v domoch fungovalo tak, ako má," priblížil Novotný.







Výchova k požiarnej ochrane a hasičský výcvik začína podľa neho už od detí. Členovia chodia na rôzne cvičenia a súťaže. V hasičskom športe mala obec aj významné úspechy, jej reprezentanti boli víťazmi okresných aj krajských súťaží, dvakrát sa dostali až na národné republikové kolo, a to v rokoch 1976 a 1996.



K výbave obecných hasičov patrí vozidlo Iveco Daily, staršia Avia 30 a protipovodňový vozík. "Z dotácie ministerstva vnútra v sume 28 200 eur sme vlani zrekonštruovali hasičskú zbrojnicu," doplnil Novotný.



Popredným predstaviteľom a propagátorom dobrovoľných hasičov bol Slanskohuťan Vendelín Fogaraš, ktorý stál na čele Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) v rámci okresu, kraja a v rokoch 1997 - 2002 aj celej republiky ako prezident organizácie.



V Slanskej Hute sa dobrovoľní hasiči stali neodmysliteľnou súčasťou obce. Aktívne sa podieľajú na zásahovej, preventívnej a športovej činnosti, ale poskytujú aj pomocnú ruku pri organizovaní obecných brigád či kultúrnych podujatí. Členkou DHZ je aj starostka Martina Urbanová, ktorá si veľmi cení vzájomnú spoluprácu.



"Prakticky čokoľvek treba, vieme sa obrátiť na hasičov, či už pri brigádach alebo iných veciach, takže ja najviac s nimi spolupracujem, lebo viem, že sa dajú dokopy a sú nápomocní obci, a som rada, že ich máme," povedala.