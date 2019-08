Ide o súťaž dvojčlenných družstiev hasičov v behu do 22. nadzemného podlažia výškovej budovy, s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a s použitím autonómnych dýchacích prístrojov.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Hasiči z viacerých krajín si v piatok zmerajú sily v behu do schodov vo výškovej budove RTVS v bratislavskej Mlynskej doline. Konať sa tu bude 20. ročník medzinárodnej súťaže Memoriál Vladimíra Ružičku - Schody 2019. TASR o tom informovali z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.



"Ide o súťaž dvojčlenných družstiev hasičov v behu do 22. nadzemného podlažia výškovej budovy, s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a s použitím autonómnych dýchacích prístrojov," priblížili organizátori súťaže, na ktorej sa zúčastní 55 súťažiacich dvojíc. Prihlásení sú príslušníci HaZZ, pracovníci závodných hasičských útvarov a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí zo Slovenska a Česka. Súťaž bude vyhodnotená o 16.30 h.



Organizátorom podujatia je Hasičský a záchranný útvar Bratislavy v spolupráci so Športovým klubom HaZÚ Bratislava. Záštitu prevzalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave.