Zo Starého mosta skočil do Dunaja človek: Hasiči ho zachránili

K udalosti došlo v stredu vo večerných hodinách.

Bratislava 21. júna (TASR) – Bratislavskí hasiči v stredu (20.6.) v neskorých večerných hodinách zachraňovali človeka, ktorý skočil zo Starého mosta do Dunaja. TASR o tom informovalo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.



„V stredu o 21.42 h bola nahlásená osoba, ktorá skočila do rieky Dunaj zo Starého mosta v Bratislave. Hasičská jednotka po príjazde na miesto prieskumom zistila, že osobu unáša prúd smerom k mostu Apollo," informovali hasiči, podľa ktorých sa podarilo osobu z rieky vytiahnuť, pričom zasahujúci príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR jej následne poskytli opateru.



Ako uviedol HaZZ, pri akcii zasahovalo 17 hasičov so štyrmi kusmi techniky.