Hasiči zasahovali pri nehode na R1 pri Seredi

V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu dvoch osôb.

Sereď 18. júna (TASR) – V nedeľu (17.6.) vo večerných hodinách zasahovali hasiči pri dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel na rýchlostnej ceste R1 smerom z Nitry do Trnavy v katastri mesta Sereď. TASR informovala odborná inšpektorka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranárskeho zboru (HaZZ) v Trnave Júlia Kedrová.



V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu dvoch osôb. "Zasahujúci hasiči poskytli zraneným predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich do starostlivosti záchrannej zdravotnej služby," uviedla inšpektorka HaZZ.



Na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia. K úniku prevádzkových kvapalín nedošlo. "Počas udalosti bola rýchlostná cesta R1 uzavretá v oboch jazdných pruhoch v smere z Nitry do Trnavy. Po zdokumentovaní nehody políciou bola komunikácia sprejazdnená," doplnila Kedrová.