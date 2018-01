Hasiči zasahujú pri nehode na diaľnici D2, zranili sa pri nej aj deti

Hasiči poskytli osobám predlekársku prvú pomoc, vykonali na vozidlách protipožiarne opatrenia a zasypali uniknuté prevádzkové kvapaliny.

Bratislava 11. januára (TASR) – Bratislavskí hasiči zasahujú pri dopravnej nehode na diaľnici D2 v smere od zjazdu Bory Mall do mesta. Zranilo sa pri nej viacero osôb vrátane detí. TASR informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.



„Dnes, 11. januára 2018, bola krátko pred siedmou hodinou rannou nahlásená dopravná nehoda dvoch osobných automobilov na diaľnici D2 v smere od zjazdu Bory Mall do mesta. Prieskumom bolo zistené, že ide o nehodu troch vozidiel so zranenými osobami, medzi ktorými boli aj deti,“ uviedlo operačné stredisko.



Hasiči poskytli osobám predlekársku prvú pomoc, vykonali na vozidlách protipožiarne opatrenia a zasypali uniknuté prevádzkové kvapaliny.



Na mieste zasahuje deväť hasičov s dvoma kusmi techniky.