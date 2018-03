Hasiči v Košickom kraji mali v noci na nedeľu 27 výjazdov

Najviac výjazdov mali k popadaným stromom. Najčastejšie zasahovali v Košiciach, boli aj v Spišskej Novej Vsi, Podhorodi, Malej Ide, Smolníckej Hute, Novom Ruskove, tiež v okrese Rožňava.

Košice 18. marca (TASR) – Hasiči v Košickom kraji mali v noci na nedeľu a počas rána 27 výjazdov. Súviseli najmä s počasím. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach.



Najviac výjazdov mali k popadaným stromom. Najčastejšie zasahovali v tejto súvislosti v Košiciach, boli aj v Spišskej Novej Vsi, Podhorodi, Malej Ide, Smolníckej Hute, Novom Ruskove, tiež v okrese Rožňava.



Hasiči boli vyslaní aj do Rozhanoviec, kde z rodinného domu odtrhlo strechu, v Turni nad Bodvou zaznamenali jej poškodenie na bytovom dome. Niekoľko podobných zásahov mali aj v Košiciach, kde odtrhlo plechovú strechu z rekonštruovanej stavby, v jednom prípade zasahovali pri jej uvoľnení. Príslušníci boli okrem iného vyslaní aj k strhnutému satelitu, uvoľnenému bilbordu, boli ale aj pri dopravnej nehode. V Košickej Novej Vsi zas vyťahovali zapadnuté auto.



V sobotu (17.3.) vo večerných hodinách v Košiciach spadla aj časť starého tehlového múru, ktorý predstavuje oplotenie Malinovského kasární, na električkovú trať. V tom čase ňou neprechádzala žiadna električka, k zraneniam nedošlo. Na mieste zasahovala aj ťažká technika, ktorá časť oplotenia zbúrala.



Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre Košický a Trebišovský okres výstrahu 2. stupňa pred vetrom a snehovými závejmi. Na ostatnom území východného Slovenska platí o stupeň nižšia výstraha okrem týchto aj pred ďalšími javmi, ako je sneženie či vietor na horách.



V Remetských Hámroch odtrhol vietor strechu materskej školy

Vietor v nedeľu ráno odtrhol strechu materskej školy v obci Remetské Hámre v Sobranskom okrese. Nikto sa nezranil.



Na mieste boli štyria hasiči s jedným kusom techniky. "Odpojili elektrický prúd, stiahli poškodenú strechu na zem a upevnili ju," informoval TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach.



Starosta obce Michal Pado pre TASR uviedol, že išlo o celú strechu budovy s rozmermi približne 40 krát 20 metrov. "Je to odstránené, neohrozuje to občanov," skonštatoval. Materská škola bola podľa jeho slov postavená v 70. rokoch, je plne funkčná. V pondelok (19.3.) ju pre deti pravdepodobne neotvoria. "Aj plynová prípojka je poškodená, takže zrejme bude nejaká nútená odstávka," vysvetlil.



Podľa jeho ďalších slov v obci momentálne fúka silný vietor, nie je vidieť približne na desať metrov, teploty dosahujú až mínus desať stupňov Celzia. "Budem rád, keď to utíchne a potom budem riešiť ďalšie opatrenia," spomenul. Nateraz je spokojný s tým, že sa nikomu nič nestalo.



Na niektorých cestách komplikuje dopravu sneh aj silný vietor

Na niektorých cestách Košického kraja komplikuje dopravu sneh aj silný vietor. V teréne je 50 sypačov.



"Najkritickejšia situácia je v okrese Košice okolie, nakoľko tam najintenzívnejšie sneží, hlavne od Košíc na západ," informovala TASR prevádzková námestníčka Správy ciest Košického samosprávneho kraja Zuzana Feješová. Ide najmä o okolie Turne nad Bodvou smerom na obec Háj, rovnaká situácia je podľa nej od Moldavy nad Bodvou na sever.



"Medzi Zlatou Idkou a Rudníkom máme popadané stromy. Naši zamestnanci ich tam momentálne odstraňujú, aby sa tadiaľ dalo prejsť. Robia sa nám tam na ceste záveje vysoké okolo 30 centimetrov," poznamenala s tým, že sa odstraňujú.



Cestári situáciu podľa jej ďalších slov monitorujú v spolupráci s políciou. "Medzi Hrhovom a Turňou nad Bodvou je snehová víchrica, hlásili nám odtiaľ skoro nulovú viditeľnosť," uviedla. Situáciu tam riadi polícia. "Aj v ostatných častiach Košického kraja máme všade sypače, keďže snežiť začalo nad ránom," spomenula s tým, že problémy sú najmä v lokalitách, kde je nejaká zábrana z jednej alebo z druhej strany. "Tam sa nám sneh ukladá na cestu," vysvetlila.



V Trebišovskom a Michalovskom okrese sú na cestách aj traktory. Podľa Feješovej odstraňujú snehové jazyky, ktoré sa tvoria v určitých lokalitách. Všetky cesty sú podľa nej zatiaľ prejazdné, neevidujú žiadne nehody.