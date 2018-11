POPLACH V PRUSOCH: Nákladné auto tam narazilo do plynovej prípojky

Pri udalosti zasahujú bánovskí hasiči, evakuovali i deti z blízkej materskej školy.

Prusy 9. novembra (TASR) - V Prusoch v okrese Bánovce nad Bebravou narazilo v piatok popoludní nákladné auto pri cúvaní do plynovej prípojky. Pri udalosti zasahujú bánovskí hasiči, evakuovali i deti z blízkej materskej školy, informovala TASR Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



"V dôsledku nárazu nákladného vozidla do plynovej prípojky došlo k úniku plynu. Plynová prípojka sa nachádzala pri budove materskej školy, z ktorej hasiči pomohli evakuovať desať detí a dve dospelé osoby do budovy neďalekého obecného úradu," opísala Križanová.



Hasiči podľa nej na mieste udalosti vykonali opatrenia na zamedzenie úniku plynu.