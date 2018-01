HROMADNÁ NEHODA pri Púchove: Cestu k českým hraniciam uzavreli

Pri nehode sa zrazili tri osobné a dve nákladné vozidlá s celkom desiatimi účastníkmi.

Púchov 16. januára (TASR) - Púchovskí hasiči momentálne zasahujú pri hromadnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na štátnej ceste I/49 v katastri obce Mestečko v Púchovskom okrese.



Ako informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová, pri nehode sa zrazili tri osobné a dve nákladné vozidlá s celkom desiatimi účastníkmi.







"Dve osoby utrpeli zranenia. Cesta je momentálne uzavretá v oboch smeroch," doplnila Farkasová.



Žilinský kraj zasiahlo husté sneženie

V celom Žilinskom kraji aktuálne husto sneží. Na cestách sa vytvorila súvislá vrstva snehovej pokrývky. Operačné stredisko Policajného zboru (PZ) v Žiline preto žiada vodičov, aby svoju jazdu prispôsobili stavu, povahe vozovky a poveternostným podmienkam.



Utlačený sneh do troch centimetrov sa podľa informácií na stránke Slovenskej správy ciest (SSC) nachádza na komunikáciách III. triedy v obvodoch Bytča, Budatín, Belá, Turčianske Teplice, na horskom priechode Huty a ceste medzi Liptovským Hrádkom a Podbanským.



Operačné stredisko PZ v Žiline upozorňuje šoférov aj na zvýšené nebezpečenstvo na diaľnici D1 – D3 medzi Trenčínom a Žilinou z dôvodu zlých poveternostných podmienok. „Žiadame vodičov, aby v úseku znížili rýchlosť," informovali. Súvislá vrstva snehu je aj na D1 medzi Liptovským Hrádkom a Ivachnovou.



V ostatných úsekoch ciest Žilinského kraja sú vozovky pokryté vrstvou kašovitého snehu do dvoch centimetrov.



Poľadovica a husté sneženie komplikovali dopravu v banskobystrickom kraji

Mrznúci dážď, poľadovica a neskôr aj husté sneženie spôsobovali v utorok vodičom v Banskobystrickom kraji veľké problémy a podpísali sa pod značné dopravné kolízie. Ako TASR informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová, od 6.00 do 13.00 h polícia v kraji zaevidovala 32 udalostí v cestnej premávke.



Podľa nej najviac dopravných nehôd (4) sa v tomto čase stalo v okrese Žiar nad Hronom vrátane rýchlostnej cesty R1. Z 23 škodových udalostí zasa najviac (12) zaznamenali v Banskobystrickom okrese a po štyri v okresoch Zvolen a Žiar nad Hronom.



Ako Faltániová uviedla, krátko po 7.00 h došlo na R1 k dopravnej nehode osobného motorového vozidla Toyota Yaris, ktoré viedla 58-ročná vodička zo Žiaru nad Hronom. V smere jazdy od Žiaru nad Hronom na Zvolen dostala šmyk a narazila do zvodidiel. Zranenie neutrpela, ale škodu, ktorá pri nehode vznikla, odhadujú na 7000 eur.



Ďalšia dopravná nehoda štyroch áut na R1 sa stala o 7.15 h, keď 43-ročný vodič Hyundai Accent z Liptovského Mikuláša jazdiaci v smere od Zvolena na Žiar nad Hronom dostal šmyk a narazil do zvodidiel. Ďalšie tri vozidlá idúce za ním postupne narazili do seba. Pri tejto nehode utrpeli ľahké zranenia dve ženy z Banskej Bystrice a Polomky.



Škody na vozidlách a zvodidlách sú odhadnuté na viac ako 24.000 eur.